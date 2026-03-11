Pre 15 rokmi došlo k tragédii vo Fukušime, miestni sa snažia oživiť oblasť zasiahnutú radiáciou

Pätnásť rokov po jadrovej katastrofe v roku 2011 visí na stene rodinného hostinca, ktorý prevádzkuje Tomoko Kobajašiová vo svojom takmer vyľudnenom rodnom meste Odaka v severovýchodnej Fukušime, farebne rozlíšené radiačné mapy. Kobajašiová vykonala svoje vlastné radiačné meranie ešte predtým, ako v roku 2016 hostinec znova otvorila. Teraz ona a ďalší merači zdieľajú dáta o radiácii v rámci úsilia o obnovu tohto kedysi rušného mesta, informuje agentúra AP.
