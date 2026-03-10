Palác chánov v Šeki: Tisíce drevených dielikov bez klincov vytvorili jednu z najkrajších stavieb Kaukazu

AZERBAJDŽAN - V severozápadnom Azerbajdžane, na úpätí Veľkého Kaukazu, sa nachádza historické mesto Šeki, ktorého význam sa formoval na križovatke obchodných trás spájajúcich Irán, Kaukaz a Čiernomorie. Práve tu bol v roku 1762 dokončený Palác chánov, reprezentatívne sídlo vládcu miestneho chánstva, ktoré svojou majestátnosťou púta pozornosť turistov dodnes.
