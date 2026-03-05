Letecká spoločnosť má flotilu ako žiadna iná: Prečo lieta aj s 50-ročnými strojmi?

Kanadská regionálna letecká spoločnosť Air Inuit prevádzkuje jednu z najstarších flotíl prúdových lietadiel na svete. V jej hangároch stále nájdete legendárne stroje Boeing 737-200 či takmer 50-ročné turbovrtuľové lietadlá De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter. Kým väčšina aerolínií tieto typy dávno vyradila, na severe Québecu majú stále nezastupiteľné miesto.
