V Maďarsku majú unikátne cesty: Keď pôjdete správnou rýchlosťou, zahrajú melódiu

Neďaleko od našich hraníc sa môžete odviezť po ceste, ktorá vás za dodržiavanie rýchlosti odmení melódiou. V Maďarsku je takýchto hudobných úsekov hneď niekoľko - a každý hrá čosi iné.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Tragický záver pátrania: Hviezdu populárnych seriálov našli mŕtvu v lese! Jej auto bolo rozbité
Explózia v nórskej metropole: Polícia vyšetruje výbuch pri vchode do americkej ambasády, strach rastie
Volebná kaucia sa má zdvojnásobiť: Kaliňák prehovoril o novej sume a zmene pri voľbe zo zahraničia