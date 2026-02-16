Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia

undefined
Fašiangové obdobie má svoju nezameniteľnú vôňu. Je to zmes vanilky, kysnutého cesta a, povedzme si úprimne, poriadnej dávky rozpáleného oleja. Keď však posledná zlatistá šiška zmizne z taniera a cukor sa usadí na perách, v kuchyni zostáva menej vábna realita: panvica či fritéza plná použitého tuku. Mnohých v tej chvíli zvádza rýchle riešenie v podobe kuchynského drezu alebo toalety. Na túto myšlienku by ste však mali čo najskôr zabudnúť. Mohla by vás vyjsť poriadne draho. V článku sme sa preto pozreli na to, ako sa s prebytočným tukom vysporiadať zodpovedne a bezpečne.