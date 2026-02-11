Otázka Miriam Kalisovej rozdelila internet: Umývať či neumývať kuracie mäso?

Jednoduchá kuchynská otázka vyvolala prekvapivo vášnivú diskusiu. Herečka a moderátorka Miriam Kalisová otvorila na sociálnych sieťach tému, ktorú má doma vyriešenú azda každý – treba pred varením umývať surové kuracie mäso, alebo je to zbytočný a dokonca nebezpečný zvyk?
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Olympiáda 2026 Prekvapivé rodinné prepojenie Vlhovej mladej parťáčky: Katka, sme na teba hrdí, odkazuje Majerský!
Štát prvýkrát ukáže PROGNÓZU, aký dôchodok vás čaká: Zistia to aj 30-roční! Kľúčové termíny a detaily
Olympiáda 2026 Drsný odkaz Machalu našej najväčšej hviezde: Vlhová rozdeľuje spoločnosť, odmietam ju sledovať