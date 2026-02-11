Autom cez more: Estónske ostrovy spojila úžasná ľadová cesta

Vďaka mrazom prepojila estónske ostrovy Saaremaa a Hiiumaa cesta na ľade, ktorá vodičom oficiálne slúži od nedele. Úrady podľa nej vyšli v ústrety ľuďom, ktorí sa už predtým vydávali na nebezpečnú cestu cez zamrznuté more.
