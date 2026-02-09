Krvavý spor medzi Kambodžou a Thajskom môžu vyriešiť tajné historické spisy

Kambodžský premiér Hun Manet požiadal Francúzsko o poskytnutie historických dokumentov, ktoré by pomohli vyriešiť dlhodobý hraničný spor s Thajskom. S odvolaním sa na vyhlásenie kambodžského ministerstva zahraničia to napísala agentúra Reuters. Nejasne vymedzené časti hranice stanovenej roku 1907 len vlani zapríčinili dva ozbrojené konflikty.
