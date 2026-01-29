Klenot Lamanšského prielivu: Na ostrove Sark nejazdia autá a život plynie pomaly

Ostrov Sark, ukrytý v Lamanšskom prielive medzi Anglickom a Francúzskom, patrí medzi najmalebnejšie Normanské ostrovy. S iba 500 obyvateľmi, životom bez áut a nádhernou nedotknutou krajinou je miestom, kde sa zastavil čas a kde príroda hrá hlavnú úlohu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
BEŠTIA z východu sa vracia: Do Európy prídu arktické mrazy, hrozí až -30°C! TAKTO zasiahne Slovensko
Let z dovolenkového raja skončil hororom: Pristátie v Prahe neprežila mladá žena! Zomrela ešte na palube