Vstúpte za vodnú clonu: Jediná dedinka ukrýva stovky vodopádov

Malá waleská dedinka Ystradfellte sa preslávila ako vstupná brána do „krajiny vodopádov“. V tejto oblasti sa na malom území nachádza nevídané množstvo viac než sto týchto vodných atrakcií. Leží v pohorí Fforest Fawr na juhu národného parku Brecon Beacons a už roky priťahuje návštevníkov milujúcich pešiu turistiku, nádherné kaskády a objavovanie tajomných jaskýň.
