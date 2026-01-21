Ľudia vyliezajú z bytov oknami: Kamčatka zažíva najhoršiu snehovú kalamitu za 50 rokov

Polostrov Kamčatka na východe Ruska zápasí s prívalmi snehu, aké nezažil viac ako 50 rokov. Miestni obyvatelia rozprávajú o päťmetrových závejoch, a niektorí dokonca musia vyliezať z bytu oknom, aby sa vôbec dostali von, uviedol server Meduza s odvolaním sa na miestne médiá a správy zo sociálnych sietí.
