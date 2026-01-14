Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

„Takto vyzerať v tehotenstve?“ Fanúšikovia neveria vlastným očiam, Plačková ich dostala do varu

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Tehotenské fotografie zvyčajne vyvolávajú milé reakcie, no v prípade Zuzany Plačkovej sa internet doslova rozžiaril. Jediný záber stačil na to, aby fanúšikovia zaplavili sociálne siete komentármi plnými obdivu, humoru aj nadsádzky.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Skrúcaný už vymetá večierky sám: Prečo chýba Erika po jeho boku?
Skrúcaný už vymetá večierky sám: Prečo chýba Erika po jeho boku?
Prominenti
Polícia zverejnila video muža z Košíc, ktorého chcú stotožniť
Polícia zverejnila video muža z Košíc, ktorého chcú stotožniť
Správy
Tlačová konferencia Roberta Fica a Jozefa Ráža ml. po rokovaní vlády
Tlačová konferencia Roberta Fica a Jozefa Ráža ml. po rokovaní vlády
Správy

Domáce správy

FOTO Robert Fico
Fico diskutoval so študentmi v Bratislave: Témou bola zahraničná politika, zúčastnili sa aj ministri
Domáce
Napadnutie komentátora Schutza: Plešatý
Napadnutie komentátora Schutza: Plešatý a chudý! Polícia zverejnila VIDEO záhadného muža po útoku z Košíc
Domáce
FOTO Robert Fico
Vláda ide do terénu! Fico oznámil 13 výjazdových rokovaní: Cieľom je polovica okresov Slovenska
Domáce
V Hlohovci obmedzia prevádzku klientskeho centra: Dôvodom je havária vodovodu
V Hlohovci obmedzia prevádzku klientskeho centra: Dôvodom je havária vodovodu
Hlohovec

Zahraničné

Český exposlanec Dominik Feri.
Feri čelí ďalšej obžalobe: Bývalého českého poslanca vinia z ďalšieho znásilnenia
Zahraničné
Donald Trump
Trump opäť tlačí na Grónsko: USA ho podľa neho potrebujú pre národnú bezpečnosť aj systém protivzdušnej obrany
Zahraničné
Mihail Kogalniceanu, Romania -
USA odporučili časti personálu opustiť základňu v Katare: Nejde o evakuáciu, tvrdia diplomati
Zahraničné
Irán varuje pred odvetou:
Irán varuje pred odvetou: Pri útoku USA chce zasiahnuť americké vojenské základne v regióne
Zahraničné

Prominenti

3. univerzitný ples v
Skrúcaný už vymetá večierky sám: Prečo chýba Erika po jeho boku?
Domáci prominenti
Slávnostná premiéra filmu Štúr
Hanu Gregorovú premenili na zlú starenu a posadili na invalidný vozík: Čo jej to v Dunaji porobili?
Domáci prominenti
Vémolovi fixuje čeľusť kovová
Vémola za mrežami trpí: UHNIL mu kus sánky! Zvažuje žalobu na políciu
Zahraniční prominenti
Bratislavské módne dni. Na
Moderátorka STVR začínala kariéru v REALITY ŠOU: A nebola jediná... Aha, ako vyzerala pred 22 rokmi!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na vlhký byt
Zabudnite na vlhký byt a smradľavé oblečenie: TAKTO usušíte bielizeň bez zatuchnutého smradu! Nepotrebujete ani sušičku
Zaujímavosti
Riskol obyčajnú dražbu a
Riskol obyčajnú dražbu a trafil MEGAVÝHRU: Kúpil starý sklad a po otvorení prišiel ŠOK! Vnútri boli MILIÓNY
Zaujímavosti
Vedci simulovali novú pandémiu:
Vedci simulovali novú pandémiu: Vtáčia chrípka by sa medzi ľuďmi šírila RÝCHLEJŠIE než COVID! Hrozí globálna katastrofa?
Zaujímavosti
Katija Cortez
Sexuálna pracovníčka prehovorila: Hľadajú u nej JEDNU vec, ktorú im manželky nedávajú! Nie je to PODVÁDZANIE
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!
Zostávajú posledné hodiny: Kto chce výrazne ušetriť pri vyradení auta, mal by konať rýchlo!
Zostávajú posledné hodiny: Kto chce výrazne ušetriť pri vyradení auta, mal by konať rýchlo!

Šport

Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Petra Vlhová
VIDEO Mimoriadna tlačovka pred ZOH: Šatan s Országhom zodpovedali zásadné otázky o tíme
VIDEO Mimoriadna tlačovka pred ZOH: Šatan s Országhom zodpovedali zásadné otázky o tíme
Hokej na ZOH 2026
VIDEO Trapas na Australian Open: Tenista si myslel, že už vyhral! Potom sa začali diať veci
VIDEO Trapas na Australian Open: Tenista si myslel, že už vyhral! Potom sa začali diať veci
Muži
VIDEO Slovan získal hráča, o ktorého sa už niekoľkokrát pokúšal: Naše cesty sa konečne spojili
VIDEO Slovan získal hráča, o ktorého sa už niekoľkokrát pokúšal: Naše cesty sa konečne spojili
Niké liga

Auto-moto

FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava

Kariéra a motivácia

Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zaujímavé pracovné ponuky
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Aktuality
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
Motivácia a inšpirácia
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Ekonomika - trh práce

Varenie a recepty

Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Rady a tipy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Výber receptov

Technológie

Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Umelá inteligencia
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Bezpečnosť
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Umelá inteligencia
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Technológie

Bývanie

Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia

Pre kutilov

Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Len raz za život: Tieto znamenia čaká osudová láska, ktorá všetko zmení
Partnerské vzťahy
Len raz za život: Tieto znamenia čaká osudová láska, ktorá všetko zmení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Napadnutie komentátora Schutza: Plešatý
Domáce
Napadnutie komentátora Schutza: Plešatý a chudý! Polícia zverejnila VIDEO záhadného muža po útoku z Košíc
Prvý predvolebný PRIESKUM v
Domáce
Prvý predvolebný PRIESKUM v roku 2026 je tu! TAKTO hýbali číslami sviatky a politické prázdniny
Jean-Noel Barrot
Zahraničné
Napätie okolo Grónska rastie: Francúzsko vyzvalo USA, aby okamžite skončili s vydieraním ostrova
Ilustračné foto
Domáce
Známy obchodný reťazec sťahuje predaja NEBEZPEČNÝ výrobok! Zistili v ňom ťažké kovy

Ďalšie zo Zoznamu