Nepečené tiramisu guličky: Recept na vianočný dezert

Jednoduchý a zároveň neskutočne chutný sladký dezert vo forme chutných guliek si obľúbia najmä milovníci kávy. Nepečené tiramisu guličky s nečakaným prekvapením vo vnútri v podobe šťavnatej kávovej piškóty si zamilujete a jedna vám rozhodne nebude stačiť! Sladká pochúťka v podobe malých guliek s príchuťou tradičného talianskeho dezertu - lahodného tiramisu plného šťavnatých kávových piškót, mascarpone a kakaa. Skvelé na tomto recepte je to, že ho môžete prispôsobiť aj pre deti a namiesto kávy použiť mlieko.