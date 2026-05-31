TOTO sa len tak nevidí: Vodič prevážal na streche auta futbalovú bránu! Nezvesil ani sieťku

HERTFORDSHIRE – Poznáte ten pocit, keď potrebujete niečo rýchlo previezť na iné miesto, ale nechcete si platiť prepravnú spoločnosť? Mnoho ľudí radšej riskuje a preváža veci aj s otvoreným kufrom alebo dverami. Toto bol ale väčší extrém.
V britskom Hertfordshire nastala situácia, ktorá priviedla istého vodiča na pokraj zúfalstva. Zrejme išlo o veľkého nadšenca futbalu, ktorý odmietal zaplatiť za bezpečnú prepravu nadmerného nákladu. Počas prejazdu jednotlivými ulicami vyzeral doslova komicky. Informuje o tom Sky News.
Komické scéna
Sociálnymi sieťami koluje video, ktoré ako prvá zverejnila polícia v Hertfordshire. Vodič väčšieho SUV dostal šialený nápad a na strechu svojho vozidla pripevnil futbalovú bránku. Dokonca nedal dole ani sieťku. Už z porvého pohľadu je viditeľné, že brána zablokovala aj dvere na mieste vodiča. Navyše ani nebola dostatočne zaistená.
Po prejazde jednou z križovatiek narazí na policajnú hliadku. "Táto nahrávka vás možno rozosmiala, ale ide tu aj o vážne riziko spôsobenia dopravnej nehody. Navyše vo Veľkej Británii sa preprava nedostatočne zabezpečeného nákladu klasifikuje ako nebezpečná. Vo vážnych prípadoch môže obvinený skončiť za mrežami," uviedla polícia k zverejnenému videu.
Nasledoval trest
Polícia mala vodičovi pripísať do preukazu tri trestné body, pričom dostal aj pokutu 120 libier a musel zaplatiť ďalších 48 libier ako poplatok pri vynesení rozsudku.