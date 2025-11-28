Plávajúce obydlia: Týchto 6 dediniek postavili priamo na vodnej hladine

Ľudia si odjakživa zakladali príbytky pri vodných plochách, kde ľahko zahnali nielen smäd, ale vďaka rybám a iným živočíchom aj hlad. Niektoré dedinky však nevznikli na brehoch, ale priamo na vode. Tieto lákajú turistov najviac.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Legendárny Paľo HABERA sa na koncerte v Košiciach pustil do Putina! Drsný odkaz venoval aj Ficovi
Tragédia v Tatrách: Muž (†48) sa neozýval, rodina zalarmovala záchranárov! Pátracia AKCIA potvrdila najhoršie obavy
NOVÉ ZISTENIA zo streľby pri Bielom dome: Členka Národnej gardy (†20) zraneniam podľahla, SRDCERVÚCI odkaz jej otca