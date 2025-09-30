Obrovský úspech slovenskej gastronómie: Do prestížneho rebríčka sa dostala aj naša delikatesa

Projekt TasteAtlas, zameraný na prezentáciu tradičných jedál z celého sveta, nedávno zverejnil rebríček "50 Best Cookies", v ktorom je podľa obľúbenosti zoradené rôzne drobné sladké pečivo - od sušienok po makrónky či perník. Skvelé umiestnenie v ňom má aj Slovensko!
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ferenčák natrel Matoviča ako malého chlapca: Zrada je len chiméra, jeho poslanci o dohode so Smerom vedeli!
Provokatívne slová Orbána: Náš dron nad Ukrajinou? No a čo! Aj tak to nie je nezávislá krajina