7 potravín, ktoré obsahujú viac omega-3 ako losos

Losos je známy ako výborný zdroj omega-3 mastných kyselín (DHA a EPA). Existuje však niekoľko potravín, ktoré v porcii obsahujú rovnaké alebo aj vyššie množstvo omega-3 a dajú sa pohodlne skladovať v špajze.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Prvé detaily tragického pádu lietadla: Obeťou je príslušník ozbrojených síl Attila! Na palube bol s členom rodiny
Počasie sa poriadne vybúri: V nedeľu treba na celom území Slovenska rátať s intenzívnym dažďom
MIMORIADNE Poľsko uzavrelo vzdušný priestor pri Lubline: Dôvodom je hrozba ruských dronov