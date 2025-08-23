Plyny v tráviacom trakte: Prečo prdíme, čo to znamená pre naše zdravie a kedy spozornieť?

Aj keď sa o nich často hovorí s humorom alebo rozpakmi, plynatosť a tzv. prdenie (odborne flatulencia) sú prirodzenou súčasťou tráviaceho procesu. Telo si týmto spôsobom udržiava rovnováhu a zbavuje sa nadbytočného vzduchu alebo plynov, ktoré vznikajú v črevách počas trávenia potravy. Tento jav môže veľa napovedať o našom trávení, zdravotnom stave aj životnom štýle.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Republikáni sa trasú od strachu: Zavlečie Trump USA do vojny na Ukrajine? Boja sa, že zájde priďaleko
Slovensko, krajina politických strán: Desiatky už existujú, stovka je v likvidácii, ďalšie chcú vzniknúť! Ktoré to sú?
Živá reťaz, skandovanie, odpor: Proti baterkárni v Šuranoch sa postavili obyvatelia! Do ulíc vyšli stovky