POZOR na priveľa medu: TOTO hrozí, ak ho konzumujete vo veľkom množstve

O mede sa hovorí ako o tekutom zlate. A právom. Jeho blahodarné účinky na zdravie sú nepopierateľné. Ako však so všetkým, ani s ním to netreba preháňať. Hrozia totiž zdravotné problémy.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
V Poľsku rastie strach z vojny s Ruskom: Ľudia sa vo veľkom vyzbrojujú! Predaj zbraní rastie
Obrovský škandál v Poľsku: EÚ poskytla stovky miliónov na pomoc s následkami covidu! Išli na jachty a sex kluby
Ostré slová z Moskvy: Vojna sa neskončí ani po summite Trumpa s Putinom! Otvorte nový front