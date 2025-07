Nechajte sa zlákať tajomným Uzbekistanom: Čakajú na vás hotové poklady

UZBEKISTAN - Cestovatelia hľadajú stále novšie a nevšednejšie miesta, ktoré by mohli navštíviť. Zaujímajú ich najmä neprebádané turistické perly, kde nájdu skutočnú pôvodnú kultúru a pokojnejšiu atmosféru. Takto sa do ich hľadáčika v posledných rokoch dostal Uzbekistan. Ten ponúka nielen nádherné prírodné atrakcie, ale aj historické pamiatky so zaujímavými dejinami.