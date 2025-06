Vedecké varovanie: Zrkadlové mikróby môžu predstavovať existenčnú hrozbu pre život na Zemi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mnohé molekuly, ktoré sú základnými stavebnými kameňmi života, existujú v dvoch formách, z ktorých každá je zrkadlovým obrazom tej druhej. DNA v živých organizmoch sa skladá z „pravotočivých“ nukleotidov, zatiaľ čo bielkoviny sú tvorené „ľavotočivými aminokyselinami“. Vedci skúmali, čo sa môže stať, ak vytvoríte zrkadlové molekuly, ktoré tento prirodzený poriadok vyvrátia, uviedol portál Express. Niektorí sa však obávajú, že takéto experimenty by mohli predstavovať vážne riziko s ničivými následkami pre ľudstvo.

V decembri viac ako tri desiatky vedcov vrátane dvoch nositeľov Nobelovej ceny poukázalo na to, že zrkadlový život by sa nikdy nemal vytvárať. David Relman, mikrobiológ a imunológ zo Stanfordskej univerzity, na stretnutí v Pasteurovom inštitúte v Paríži pre Financial Times povedal, že je dôvod „obávať sa možnosti extrémnej, potenciálne existenčnej hrozby“. Podľa jeho slov „existuje scenár, v ktorom sa budúci zrkadlový organizmus stane široko rozšíreným invazívnym druhom a vytlačí a naruší mnohé ekosystémy na celej planéte vrátane nášho.“

Odborníci predpokladajú, že vyrobený zrkadlový život vznikne najskôr o desať rokov. Jeho zástancovia však dúfajú, že by tento experiment dokázal poskytnúť liečbu chronických a ťažko liečiteľných chorôb. Iní sa ale obávajú, že takéto mikróby by bolo ťažké udržať pod kontrolou. David Bikard, vedúci oddelenia syntetickej biológie Pasteurovho inštitútu, povedal, že zrkadlové mikróby sa nemusia ukázať ako apokalyptické a možno aj kedysi existovali, ale vymreli. „Neznámych je veľa. A súhlasím, že existuje aj scenár, v ktorom ide o katastrofickú udalosť,“ priznal Bikard.