Nenechajte sa oklamať jeho krásou: TOTO sa stane, ktoré vkročíte do najnebezpečnejšieho jazera na svete!

(Zdroj: Instagram/ruth.jgwajima)

Na prvý pohľad by ste si mohli myslieť, že jazero Natron v severnej Tanzánii je idylické miesto na kúpanie. No opak je pravdou – tento 56 kilometrov dlhý vodný útvar je takmer smrteľnou pascou. Jeho hladina má hrdzavo-červený odtieň vďaka prítomnosti cyanobaktérií, ktoré sa živia minerálmi z jazera. No nielen riasy robia toto jazero nebezpečným. V jeho blízkosti sa týči aktívna sopka Ol Doinyo Lengai, známa aj ako „Božia hora“, ktorá môže kedykoľvek vybuchnúť. Zaujímavosťou je, že britský fotograf Nick Brandt využil skamenené zvieratá na vytvorenie jedinečných snímok.

„Našiel som rôzne druhy vtákov a netopierov vyplavené na brehu jazera. Vzal som ich tak, ako som ich našiel, a umiestnil ich do živých pozícií, aby som ich akoby vrátil k životu,“ povedal pre NBC News. Jeho série fotografií zachytáva desivú krásu jazera Natron, ktoré je fascinujúcim, no smrteľne nebezpečným miestom. Voda jazera obsahuje vysokú koncentráciu uhličitanu sodného – tej istej látky, ktorá sa v starovekom Egypte používala pri mumifikácii. Ak sa zviera alebo človek dotkne vody, extrémne zásadité pH spôsobí chemickú reakciu vedúcu ku kalcifikácii.

Telo sa v podstate obalí minerálmi a skamenie, pričom všetky detaily – od srsti po pazúry – zostávajú neporušené. Smrť nastáva rýchlo, no výsledkom je znepokojivý pohľad na dokonale zachované „sochy“. Kvôli vysokým teplotám, ktoré môžu dosiahnuť až 60 stupňov Celzia, sa voda z jazera neustále odparuje. Každoročne sem spadne približne 400 milimetrov zrážok, no väčšina z nich sa vyparí ešte predtým, než dopadne na hladinu – tento jav je známy ako „fantómový dážď“. Napriek drsným podmienkam jazero poskytuje ideálne prostredie pre ohrozené plameniaky malé, ktoré sa tu v obrovských počtoch rozmnožujú.