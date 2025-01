Žena (25) prehovorila o BIZARNEJ úchylke: Spáva v detskej postieľke a nosí plienky! Čo na to jej partner?

(Zdroj: YouTube/TLCTVUK)

Riley Kilová sa označuje za milovníčku plienok a väčšinu dní trávi oblečená ako bábätko. Okrem toho spáva v postieľke, obľubuje cumlík a pije z fľaše. „Obliekam sa ako dieťa tak často, ako môžem. Vždy, keď prídem domov, dám si na seba jedno z mojich roztomilých oblečení, a to mi pomáha zmyť všetok stres z veľkého sveta,“ priznáva otvorene. Jej spálňu si už zmenila na detskú izbu, spáva v postieľke so svojimi plyšovými hračkami a takmer 12 hodín denne trávi oblečená ako bábätko. „Plienky som začala nosiť, keď som mala asi 13 rokov. To sa postupne zmenilo na fascináciu cumlíkmi, dupačkami a detskými doplnkami. Keď som bola mladšia, cítila som hanbu. Bála som sa, že keď to budem robiť, nebudem môcť viesť normálny život,“ uviedla ďalej.

Svojou závislosťou je pohltená natoľko, že mesačne minie na detské doplnky takmer 400 dolárov (385 eur), 24 hodín denne nosí plienky a prehlasuje, že je to prirodzené. „Pocit uvoľnenia a pohodlia z teplej mokrej plienky je pre mňa naozaj niečo výnimočné,“ hovorí a dopĺňa, že ich využíva iba na močenie, čo je veľmi praktické, lebo nemusí používať verejné toalety. „Keď som dospelé dieťa, cítim sa inak. Niekedy som veľmi šťastná a niekedy som z toho trochu smutná. Občas si želám, aby som sa touto cestou nevydala, ale väčšinou stačí pol sekundy, aby som si povedala, že sa mi to páči. Je ťažké to niekomu povedať, pretože sa vždy bojím, že ma budú odsudzovať a budú sa ku mne správať veľmi negatívne.“

Svojmu priateľovi vysvetlila, že kvôli tomu, že je transrodová a narodila sa ako chlapec, nikdy nedostala šancu byť malým dievčatkom. „Je pekné, že si môžem vytvoriť nové spomienky,“ hovorí. „Nemám pocit, že to, čo robím, je zlé, špinavé alebo divné. Neexistuje dôvod, prečo by som mala prestať, tak prečo by som mala?“ Počas programu „My Strange Addiction“ navštívila jej domácnosť aj terapeutka Nancy Kellsová. Riley otvorene priznáva, že ju v detstve často šikanovali. „Nie je možné, aby sa zmenila. Je to jej schopnosť, ako sa s tým vyrovnať, takže ak sa jej pokúsite povedať, že musí prestať, len to zaženie pod zem,“ vysvetľuje terapeutka.