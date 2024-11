Chcete prežiť haváriu lietadla? Vedci zistili, ktoré sedadlá sú najbezpečnejšie! Na prvú triedu rovno zabudnite

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pred 12 rokmi sa do mexickej púšte zrútil Boeing 727. Našťastie nešlo o haváriu, ale testovanie možnosti prežitia v závislosti od umiestnenia sedadla. Lietadlo plne naložené figurínami, vedeckými prístrojmi a kamerami sa na diaľku zrútilo do suchého dna jazera po tom, ako ľudská posádka len niekoľko minút pred nárazom zoskočila na bezpečné miesto, informoval portál The Economic Times. Účelom tejto kontrolovanej havárie bolo zhromaždiť údaje, ktoré môžu pomôcť zlepšiť bezpečnosť letectva a odpovedať na starú otázku: Ktoré sedadlá ponúkajú najlepšiu šancu na prežitie?

Riadený pád

Boeing 727 vzlietol z letiska v Mexicali 27. apríla 2012 s kapitánom Jimom Bobom Slocumom na palube. Kvôli letu nad obývanými oblasťami bolo potrebné, aby bol v kokpite človek až do okamihu, kým nebude dosiahnutá zóna havárie. Kapitán sa po dosiahnutí stanovenej lokality bezpečne katapultoval a lietadlo bolo na diaľku navedené na miesto havárie. Následne dopadlo na zem rýchlosťou 225 kilometrov za hodinu. Na stroji sa zrútil podvozok a po náraze sa rozpadol na niekoľko kusov. Keďže havária bola starostlivo zaznamenaná, vedci získali cenné údaje na analýzu mechaniky leteckých nehôd a schopnosti prežitia cestujúcich v závislosti od toho, kde sedeli.

Toto je najbezpečnejšia časť lietadla

Z výsledkov experimentu vyplynulo, že pasažieri sediaci v prednej časti lietadla, konkrétne v prvej triede a až do siedmeho radu, by mali najmenšiu šancu na prežitie. Náraz bol v tejto sekcii totiž veľmi silný. Podľa stavu figurín vedci usúdili, že ľudia sediaci na týchto miestach by utrpeli smrteľné zranenia. Sedadlo 7A sa napríklad našlo 150 metrov od vraku, čo je vzdialenosť, ktorú by skutočný pasažier neprežil. Cestujúci sediaci v strede lietadla, najmä nad krídlami, by pravdepodobne utrpeli vážne zranenia, ako napríklad zlomeniny. Mohli by však prežiť. Jedným z kľúčových zistení bola skutočnosť, že cestujúci sediaci v zadnej časti lietadla mali najväčšiu šancu vyjsť z havarovaného lietadla s minimálnymi alebo dokonca žiadnymi zraneniami. Je však dôležité poznamenať, že tieto zistenia boli špecifické len pre tento typ havárie, kde predná časť lietadla dopadla na zem ako prvá. Ak by lietadlo dopadlo na zem chvostom, výsledky by sa mohli zvrátiť a viac ohrození by boli cestujúci sediaci vzadu.

(Zdroj: Getty Images)

Význam polohy

Ďalším kritickým zistením z experimentu bola účinnosť polohy, v akej sa počas nárazu nachádzali figuríny. Tie, ktoré boli umiestnené v skrčenej polohe, dopadli lepšie a mali menší počet poškodení v porovnaní s tými, ktoré sedeli vzpriamene. „Vzhľadom na problémy s dolnou časťou chrbtice a zraniteľnosť pri vzpriamenom sedení a lietajúce úlomky si myslím, že skrčená pozícia je stále tou správnou cestou, ako predchádzať zraneniam,“ uviedla podľa portálu profesorka biomedicínskeho inžinierstva Cindy Birová z Wayne State University. Avšak zatiaľ čo táto poloha pomáha minimalizovať poranenia hlavy a chrbtice, na druhej strane môže zvýšiť tlak na nohy a spôsobiť zlomeniny kostí.

Pripomienka bezpečnosti leteckej dopravy

Napriek dramatickosti experimentu, vedci a leteckí experti naďalej pripomínajú, že letecká doprava zostáva jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy. Štatisticky je lietanie oveľa bezpečnejšie ako šoférovanie, pričom k nehodám dochádza len zriedka. Bývalá vyšetrovateľka leteckých nehôd Anne Evansová poznamenala, že predná časť lietadla je pri nehodách zraniteľnejšia a väčšiu šancu na prežitie poskytujú stredná a zadná časť. „Ideálne umiestnenie by bolo uprostred, nad krídlom alebo zadnou časťou trupu," uviedla expertka. Nárazový test Boeingu 727 v roku 2012 napokon potvrdil, že v prípade havárie majú cestujúci sediaci v zadnej časti lietadla väčšiu šancu na prežitie. Stredná časť, najmä pri krídlach, tiež ponúka relatívne väčšie šance, zatiaľ čo predná časť je najnebezpečnejšia.