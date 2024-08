Mladík prezradil tajný význam pípajúcich zvukov v lietadle: Ak započujete TOTO, pripravte sa na najhoršie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Ukázalo sa, že tieto zvuky sú ako tajný jazyk medzi palubným personálom a kokpitom,“ vysvetlil vo videu Mohammed. Ako ďalej informuje, jedno pípnutie znamená, že sa lietadlo pripravuje na vzlietnutie alebo pristátie. Dve pípnutie zase znamenajú, že lietadlo je v bezpečnej výške na používanie elektronických zariadení a iných prostriedkov. „Asi päť minút po vzlietnutí budete počuť dve pípnutia, ktoré naznačujú, že lietadlo je vo výške 3 000 metrov, čo znamená, že je možné použiť WiFi a notebooky a letušky môžu vstať, ak je to bezpečné,“ priblížil Mohammed.

Neskôr sa obvykle ozve jedno pípnutie, ktoré naznačuje, že posádka sa chystá začať s podávaním jedla a nápojov. Palubný personál však okrem frekvencií pípnutí rozoznáva aj ich tón – napríklad pípanie od vysokého k nízkemu predstavuje signál, ktorý buď vysiela jedna letuška druhej, alebo ho vysielajú členovia letovej paluby. Pravdepodobne nikdy nebudete chcieť počuť tri pípnutia, pretože tie signalizujú núdzovú situáciu.

Komentujúci na seba nenechali dlho čakať. Mnohí priznali, že ich toto odhalenie zaskočilo. „Myslel som si, že je to signál bezpečnostného pásu,“ uviedol jeden z používateľov sociálnej siete. „Vždy som sa čudoval, čo to je, ale tiež som si myslel, že je to tlačidlo na privolanie letušky,“ napísal ďalší. Iní experti potvrdili Mohamedov letecký preklad. „Ako palubný personál spoločnosti EasyJet môžem potvrdiť, že prvé pípnutie po štarte je signálom z pilotnej kabíny pre posádku, že vzlietame,“ vysvetlil komentujúci.