Muž odhalil bizarný spôsob, ako UŠETRIŤ peniaze pri varení čaju: Ľudia sú znechutení! Toto nie je pre každého

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Populárny účet na sociálnej sieti X zvaný Fesshole si získal viac ako milión verných fanúšikov. Tento účet poskytuje priestor pre anonymné priznania, ktoré sú často nekompromisne posudzované cudzími ľuďmi. Nedávny príspevok ľudí poriadne znechutil. „V týchto dňoch hľadám neustále nové a nové spôsoby, ako môžem ušetriť peniaze. Keď varím vajce, pokiaľ nepraskne a voda je čistá, použijem vriacu vodu aj na zaliatie svojho obľúbeného čaju.“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Príspevok už videlo viac ako 300 000 ľudí a stovky používateľov sociálnej siete sa podelilo o svoj názor. Jeden napísal: „Stavím sa, že vodu z hotdogov používaš na kúpenie.“ Ďalší komentoval: „Nostalgia je trik mysle, ale stále s láskou spomínam na časy, keď som si ešte tento hlúpy príspevok neprečítal. Vôňa vody po uvarení vajíčok je nechutná, ako si z toho môže niekto urobiť čaj?“ Tretí konštatoval: „Prečo to nerobí viac ľudí? Dá sa to urobiť aj opačne, najskôr si uvaríte vodu na čaj a do zvyšku dáte vajíčka a varíte. Kde je problém?“

Ďalší komentujúci sa podelil o osobnú skúsenosť s vodou z vajec: „Prvýkrát som to urobil, keď som ako 12-ročný prenocoval v našej záhrade. Uvaril som otcovi šálku čaju z uvarenej vaječnej vody. Rovno celý čaj vypľul.“ Iný komentujúci jednoducho dodal: „Určite má väčší zmysel zaliať čaj a potom uvariť vajce.“