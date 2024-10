Žena našla pod domov spacák a osobné veci: Strašidelné odhalenie! To, čo nasledovalo, je ukážka ľudskosti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Niekto žije pod mojim domom,“ oznámila používateľka sociálnej siete a majiteľka domu v Oregone známa ako „Springchikun.“ O tom, že má v jej 113-ročnej nehnuteľnosti nájomníčku, vôbec nevedela a zistila to náhodou, keď upratovala dvor. Všimla si totiž, že poklop do malého podzemného priestoru bol odomknutý. Po preskúmaní podivnej trhliny objavila provizórnu posteľ s fialovo-ružovou prikrývkou a niekoľko tašiek s cudzími osobnými vecami. „Nemyslím si, že sa tu v poslednom čase super spalo,“ povedala. Namiesto toho, aby upozornila úrady na vlámanie, odišla z domu na golfový turnaj. Neskôr doplnila, že v tesnom priestore neboli ani pavučiny. „Či už je to úložný priestor, alebo len miesto na príležitostné spanie, som si istá, že ho niekto využíva.“

Pripustila, že to môže byť desivé. Až neskôr si uvedomila, že ľudia bez domova, ktorí vyhľadávajú podobné priestory, môžu byť veľmi nebezpeční. „Ale stále sú to ľudia. Máme možnosť byť láskaví,“ zdôraznila a pripomenula, že vždy existuje viacero spôsobov, ako podobnú záležitosť vyriešiť aj bez policajtov. Namiesto toho, aby ich zavolala, nechala neplatiacemu nájomníkovi vlastnoručne napísaný list a ponúkla mu podporu. „Ahoj, priateľ! Zabalila som ti veci a zamkla som poklop. Ak potrebuješ pomoc, jedlo, telefón alebo niečo iné, zaklop na dvere. Nespôsobím ti žiadne problémy. Záleží mi na tebe.“

Napokon sa jej podarilo stretnúť s tajomným nájomníkom. „Volá sa Gaby a má okolo 40 rokov,“ vysvetlila čitateľom Redditu. „Priznáva, že bojuje s duševnou chorobou.“ Napriek tomu, že má v okolí rodinu a dostáva invalidný dôchodok, už tri roky si nemôže dovoliť jedlo a ani riadne bývanie. Môže sa však pochváliť záznamom v registri trestov za krádež, čo jej prakticky znemožňuje nájsť si prácu. Vďaka svojim problémom Gaby občas prespávala pod domom, ale nikdy tam nezapálila otvorený oheň. „Dala som jej svoje telefónne číslo, naložila som ju do auta a odviezla som ju za svojím priateľom, ktorý jej pomôže dostať sa k jedlu, prístrešiu a psychiatrickému vyšetreniu,“ uviedla žena.