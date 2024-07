Žena pod podlahou novému domu objavila čudné škvrny: Hneď volala políciu! Urobili by ste to isté, veď pozrite

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MICHIGAN – Kúpa nového domu po predchádzajúcom majiteľovi môže mať tak trochu mačkou vo vreci. Nikdy presne neviete, čo kupujete, až kým sa do domu nenasťahujete. Svoje o tom vie aj žena, ktorá sa presťahovala z Arkansasu do Michiganu. Jej nový domov sa nezdal byť ničím výnimočný, až kým nezistila, že jej zateká do práčovne.

Žena menom Audrey bola nútená vyhodiť podlahu v práčovni po tom, čo zistila, že jej do nej zateká. Zostala však šokovaná, keď pod podlahou našla červené stopy a veľkú škvrnu, ktorá vyzerala ako krv. Na TikToku publikovala video, v ktorom sa pokúsila túto záhadu vysvetliť: „Práve sme kúpili dom a myslím si, že v ňom mohol byť niekto zavraždený. Začalo nám zatekať do práčovne. To bola jedna z mála miestností na poschodí, kde bola podlaha. Kvôli silnému úniku sme museli vytrhnúť podlahu. Ukážem vám, čo sme našli.“ Otočila kameru a potom divákom ukázala hrôzostrašne vyzerajúcu červenú škvrnu a vedľa nej sprievodné stopy.

„Doslova sú tam odtlačky nôh. Som zdesená... Povie mi niekto, že to preháňam a že je to farba? Aj keď som si celkom istá, že to nie je farba... Je to aj pod dlaždicami,“ uviedla ďalej. „Pošlite pomoc!“ dodala. Neskôr tiež prezradila, že po objavení červenej škvrny kontaktovala políciu a že na pozemok prišiel policajt, aby to skontroloval. Podľa policajného dôstojníka neexistujú žiadne záznamy o tom, že by sa v nehnuteľnosti v rokoch pred nasťahovaním Audrey a jej manžela nachádzalo niečo podozrivé.

Škvrna však znepokojila aj policajta, ktorý chcel pre istotu vykonať ďalšie testy. Audrey poskytla svojim sledovateľom aktuálne informácie po tom, čo orgány činné v trestnom konaní škvrnu otestovali a zistili, že nejde o ľudskú krv. V ďalšom videu Audrey vysvetlila: „Urobili testy a nebola to ľudská krv! Som šťastná, že to takto dopadlo a že v mojom dome nebol nikto zavraždený.“