Mladíka čakalo na záhrade nového domu hrôzostrašné prekvapenie: Okamžite by ste sa odtiaľ odsťahovali!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK – Keď sa muž presťahoval do svojho nového domova, rozhodol sa pohrabať na záhrade opadané lístie. Pravdepodobne si však želá, aby to neurobil. Pod nánosom lístia ho totiž čakalo nemilé prekvapenie.

Ak je jedna vec, ktorú vám realitní makléri nepovedia, keď sa obzeráte po novom dome, je to to, či na mieste straší alebo nie. Žiaľ, niektorí dostanú zlý pocit až po kúpe nehnuteľnosti. A presne to sa stalo jednému chlapíkovi, ktorý sa presťahoval do New Yorku. Pri vypratávaní dvora našiel pod hrubou vrstvou lístia vo svojej záhrade niečo strašidelné. „Našiel som náhrobný kameň na pozemku môjho nového domu, ktorý som si práve kúpil. Je dva metre od dverí mojej spálne, v hlavnej časti dvora. Bol pokrytý lístím,“ uviedol v príspevku na Reddite.

Na náhrobnom kameni bolo napísané meno: C. Stadtmiller. 1872 - 1938. Ďalšie vyšetrovanie odhalilo, že kameň je starší ako jeho dom, postavený v roku 1958. „Je to ukradnutý náhrobný kameň, prišli sme na to,“ pripísal mladík neskôr do pôvodného príspevku. Majiteľ domu sa ponoril do histórie vyrytej na kameni a identifikoval C. Stadtmillerovú ako Caroline Stadtmillerovú, ktorej pozostatky boli uložené na cintoríne First Methodist Church Cemetery v New Yorku. Zomrela vo veku 65 rokov.

Newyorčan sa pokúsil vrátiť náhrobný kameň do jeho právoplatného domova, no narazil na niekoľko problémov. „Dnes som volal zamestnancom cintorína, aby som im povedal, že mám náhrobný kameň. Nikto nezodvihol. Teraz sa tam pôjdem fyzicky pozrieť, či je na hrobe kameň a ak nie, prinesiem tento náhrobný kameň na cintorín,“ uviedol muž. Po strašidelnom zvrate udalostí a skutočnosti, že nikto neodpovedá na jeho hovory, ľudia naliehali, aby nechal náhrobok ležať tam, kde ho našiel. Nikto predsa nechce rušiť mŕtvych. „Blahoželáme, ste novým majiteľom ducha,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. „Nechaj to, rešpektuj to, prijmi to,“ dodal druhý.