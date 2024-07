Nórska princezná tvrdí, že ju strašil duch nacistického generála: Nikto jej neveril, až kým... To je sila!

(Zdroj: Profimedia)

Princezná Martha Louise tvrdí, že duch nacistického generála SS, ktorý sa zastrelil v jej detskej izbe, ju prenasledoval každú noc. V podcaste „Modern Royalty“ dokonca prezradil, že v jednom momentu ju duch začal škrtiť. Generál Waffen SS Wilhelm Rediess žil v čase nemeckej okupácie Nórska počas druhej svetovej vojny na zámku kráľovskej rodiny Skaugum. Po páde Tretej ríše v Nórsku 8. mája 1945 sa zastrelil. Teraz 52-ročná Martha uviedla, že ju Rediess ako tínedžerku roky pravidelne prenasledoval. Bývalý generál sa jej každú noc zjavoval v spálni a pozeral sa na ňu. „Keď som sa presťahovala do tejto izby, začala som sa strašne báť tmy. Bol tam muž, ktorý na mňa hľadel,“ prezradila, informuje denník The Telegraph.

„Všetkým som to povedala. Každú noc sa moje opatrovateľky alebo moji rodičia pozerali za závesy, odhrnuli ich a povedali: ‚Pozrite, za závesmi nikto nie je. Nikto tu nie je,‘“ uviedla ďalej. Marta priznala, že si nebola vedomá celej desivej pravdy o tom, čo sa deje v jej izbe, až keď jej otec – teraz kráľ Harald V. – po desaťročiach odhalil znepokojujúcu minulosť. Povedala, že keď o paranormálnom zážitku hovorila so svojím otcom, vysvetlil jej: „Ach, to je tá miestnosť, kde si nacistický generál vzal život.“ Martha Louise v podcaste priznala, že ju nahnevalo, že jej o tom otec nepovedal skôr.

Rediess, ktorý po invázii v roku 1940 žil v Nórsku v luxuse, bol pravou rukou Adolfa Hitlera v krajine. Bol zodpovedný za masové deportácie nórskych Židov do táborov smrti, kde boli brutálne zabíjaní. Tento vojak sa v roku 1944 vyšplhal z hodnosti SS-Obergruppenfuehrer na generála Waffen SS. Podľa The Telegraph odborník na druhú svetovú vojnu Asbjoern Svarstad pre miestne médiá potvrdil, že ho našli mŕtveho na pohovke v izbe, ktorá sa stala spálňou vtedy 14-ročnej princeznej.