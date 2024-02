Bývalý komorník Diany tvrdí, že mu jej duch poslal mrazivý odkaz: Princezná je vraj stále s ním!

Princezná Diana a kráľovský komorník Paul Burrell (Zdroj: Profimedia)

Šesťdesiatpäťročný Paul Burrell, ktorý je od smrti princeznej Diany v roku 1998 známy tým, že prezrádza nepreukázateľné kráľovské tajomstvá, vždy tvrdil, že zosnulá princezná Diana je stále s ním. Nedávno povedal v televíznej relácii „Celebrity Help! My House is Haunted“, že s ním dokonca hovorila. Údajne mu poslala dvojslovný odkaz, v ktorom povedala „prepáč“ a „Francúzsko“. „Nechápem, prečo sa v ňom uvádzalo Francúzsko okrem skutočnosti, že princezná zomrela vo Francúzsku a skutočnosti, že som išiel do Francúzska, aby som ju priviedol domov,“ povedal, informuje britský denník Daily Star.

Vďaka týmto 7 veciam ľudia milovali Dianu (Zdroj: Profimedia)

Podľa jeho slov ho do sveta duchov zaviedla samotná Diana. „Veľmi sa zaoberala spiritualitou. Médiá, jasnovidci, astrológovia a ja sme toho boli svedkami. Sledoval som ju a ona sa potom zachichotala a povedala ‚Neveríš, však?‘ a ja som povedal, že si nie som istý. Keby mi moja princezná chcela niečo povedať, myslím, že by za mnou prišla,“ dodal. Duch zosnulej princeznej ho podľa jeho slov straší v dome v Chesteri, do ktorého sa nasťahoval 20 rokov po smrti Diany. Burrell a jeho 64-ročný partner Graham Cooper zavolali expertom na paranormálne javy po tom, čo údajne zbadali strašidelné postavy.

Ukázalo sa, že dom, v ktorom Burrell s partnerom býva, má viac väzieb na kráľovskú rodinu ako len údajného ducha. Cooper, právnik na dôchodku, v skutočnosti kúpil dom od blízkeho priateľa kráľovnej Alžbety, Timothyho Johna Edwarda Tollemachea, 5. baróna Tollemache. Zosnulá kráľovná a vojvoda z Edinburghu údajne navštívili Tollemachea v jeho rodinnom dome, Helmingham Hall v Suffolku, pri 27 príležitostiach.