Toto prehnali: Skupina turistov poškodila historickú pamiatku! Ľudia zúria, veď pozrite na to VIDEO

(Zdroj: Instagram/team_phat)

Parkourová skupina Team Phat so sídlom v Londýne, ktorá má na Instagrame 240 000 sledovateľov, zdieľala na YouTube video, ktorý zachytáva skupina parkouristov skákajúcich po vzácnej kultúrnej pamiatke. Ako vidno v skrátenom videu, ktoré skupina publikovala na Instagram, jeden z nich ju poškodil, čo ľudí na sociálnych sieťach rozzúrilo. V jednom momente chlapík menom Devon skočil z jednej budovy na druhú a prudko narazil do steny, čo spôsobilo, že on aj časť steny sa zrútili na zem.

Matera, mesto z kameňa, ktoré sa datuje do paleolitu, sa nachádza v regióne Basilicata v južnom Taliansku. V roku 1993 získalo štatút svetového dedičstva UNESCO a v roku 2019 bolo Európskym hlavným mestom kultúry. Aj to je dôvod, prečo ľudí tento drzý kúsok tak pobúril. „Milujem vás chlapci a ste pre mňa veľkou inšpiráciou, ale myslím si, že práve preto nás veľa starších ľudí nenávidí; ničiť veci len tak pre zábavu je sebecká vec a toto mestečko vyzerá tak pekne. Bolo to naozaj potrebné?“ spýtal sa jeden z komentujúcich. „Praktikujem parkour už niekoľko rokov, ale prepáč, braček, toto bolo dosť hlúpe,“ pridal sa ďalší.

Taliansky miestny obyvateľ, ktorý sa parkouru venuje osem rokov, uviedol, že Matera by nemala slúžiť ako parkour park. „Toto mesto je súčasťou dedičstva UNESCO. Mali by sme si našu disciplínu čo najviac užiť, ale mali by sme si tiež dávať pozor, kam kráčame, nielen kvôli bezpečnosti, ale aj kvôli úcte ku kultúre a histórii,“ priblížil. Iná osoba otvorene priznala, že dúfa, že skupina parkouristov dostane za svoje vyčíňanie pokutu.