Ľudí rozzúrilo správanie turistu v luxusnom hoteli na Bali: Ponoril hlavu do... Toto nemôže myslieť vážne!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BALI – Nemenovaný britský turista si v päťhviezdičkovom hoteli Apurva Kempinski v Nusa Dua na Bali, najluxusnejšom mieste na ostrove, urobil poriadnu hanbu. Vo videu na TikToku vidno, ako do veľkej kovovej misy s vodou a lupeňmi kvetou ponoril hlavu. To, čo nasledovalo, však nečakal. Ľudia sú vo vytržení.

Vo virálnom videu na TikToku vidno turistu, ako sa približuje k dekoratívnej miske. Žena, ktorá natáčala video, mu povedala: „Dobre, ponor si do toho tvár.“ Turista následne chytil obe strany misky a naklonil sa, čo viedlo k tomu, že miska spadla a voda sa rozliala po podlahe. Rozzúrení diváci muža skritizovali a potvrdili, že toto je dôvod, prečo domáci nemajú turistov príliš v láske. „Prišli ste na Bali bez toho, aby ste si priniesli aj mozog? Prečo musíte v cudzej krajine všetko ničiť?“ napísal jeden z komentujúcich. „Za peniaze si mozog nekúpite,“ pridal sa ďalší.

Medzi komentujúcimi sa však objavili aj takí, ktorí muža bránili. „Myslím, že je to len miska s vodou a kvetmi. Nič sa nerozbilo, bude to v poriadku. Len povedzte, že sa ospravedlňujete,“ uviedol iný komentujúci. „Som jediný, kto sa kvôli nemu cíti zle?“ napísal štvrtý komentujúci. Iní sa dostali do búrlivej diskusie o umiestnení dekoratívnej misy. „Aby som bol spravodlivý, malo to byť lepšie zabezpečené,“ skonštatoval komentujúci. Mnohí sa zhodli na tom, že keby sa niečo podobné stalo im, od hanby by sa prepadli pod zem.

Nie je jasné, čo sa stalo potom, ale viacerí dúfali, že turista pomohol personálu upratať neporiadok. V každom prípade však neurobil dobré meno ostatným turistom, proti ktorým sa domáci ostrova začali búriť. Najvyšší turistický orgán na Bali, Wonderful Indonesia, nedávno vydal nové pokyny s názvom Cestujte s rešpektom, ktoré zdôrazňujú miestne zákony a zvyky pre návštevníkov. „Pre miestnych obyvateľov, ktorí vítajú návštevníkov ako hostí s otvoreným srdcom a náručou, je to posvätná krajina, kde sa prelínajú starodávne tradície a moderný život,“ píše sa v pokynoch.

(Zdroj: Getty Images)

„Aby ste si naozaj užili kúzlo tohto ostrovného raja, je nevyhnutné pochopiť a rešpektovať miestne zvyky a spôsob života. Verte nám, trochu porozumenia vám pomôže zabezpečiť, aby vaše dobrodružstvo na Bali bolo plné neuveriteľných spomienok, zmysluplných spojení a nezabudnuteľných zážitkov,“ píše sa ďalej v pokynoch. Predseda rady pre cestovný ruch na Bali, IB Agung Partha Adnyana, podľa denníka New York Post povedal, že turisti by si mali byť vedomí toho, že ich kultúrne neúctivé, bezohľadné a nezodpovedné správanie domáci nebudú slepo tolerovať.