Mníška odhalila šokujúcu pravdu o celibáte a pití alkoholu: To, že som mníška, neznamená, že nemám sexualitu

(Zdroj: Youtube/LADbible)

V rozhovore pre LADbible TV sestra prehovorila o strašidelnom momente vo vlaku, keď ju verbálne napadla skupina futbalových fanúšikov a dokonca po nej začali pľuť. „Niekedy môžu mať ľudia predsudky, keď ma vidia na ulici, keď mám na sebe habit, ale niekedy si myslím, že je to možno preto, že majú zlú skúsenosť s cirkvou a chcú si to vybiť na niekom, kto to reprezentuje,“ povedala Gabriel. „Musím akceptovať, že v tomto habite reprezentujem cirkev. Snažím sa to nebrať osobne, ale áno, na ulici na mňa ľudia kvôli môjmu náboženstvu verbálne zaútočili,“ dodala.

Incident s futbalovými fanúšikmi ňou však otriasol. Ako sama povedala, je zvyknutá na to, že ľudia na jej adresu žartujú a dokonca nemá problém zasmiať sa aj sama na sebe. Skupinka mužov ju však obkľúčila a očividne bola pod vplyvom alkoholu. „Bolo to úplne hrozné,“ uviedla Gabriel. Čo sa týka sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi, sestra je touto skutočnosťou hlboko zarmútená. „Hanbím sa za to a je mi to ľúto, som z toho hlboko zarmútená a naozaj sa modlím za ľudí, ktorí boli zneužívaní ľuďmi v katolíckej cirkvi a dúfam, že budú vypočutí,“ prezradila.

Na otázku, či sestry pijú alkohol, Gabriel odpovedala: „Určite áno. Odpoveď na to je áno. A ak by ste sa ma chceli opýtať, aký je môj tip, je to fľaša Newcastle Brown Ale.“ Gabriel neskôr otvorila svoj milostný život a povedala, že to, že teraz žije v celibáte, neznamená, že predtým nebola zamilovaná. „Mala som život predtým, ako som sa stala mníškou. Chodila som na univerzitu, zamilovala som sa. To, že som mníška, neznamená, že nie som sexuálna bytosť a že nemám sexualitu,“ prezradila. Celibát podľa jej slov môže byť ťažký. „Ale myslím si, že moja schopnosť milovať len rastie a rastie a je vyjadrená iným spôsobom,“ dodala.

(Zdroj: Getty Images)

V úprimnom rozhovore sestra Gabriel priznala, že občas spochybňovala svoj záväzok voči Bohu. „Nemyslím si, že to ľutujem, ale spochybňovala som to a myslím si, že je to súčasť cesty, pretože keď som vo veku 23 rokov vstúpila do kláštora, bola som iná osoba ako teraz,“ uviedla. „V každej oblasti života, bez ohľadu na život, ktorý žijete, máte vzostupy a pády,“ dodala sestra Gabriel.