Odborníci varujú rodičov: Pozor na závesy nad postieľkami, deťom ide o život!

Niektoré trendy síce vyzerajú dobre, no zlyhávajú v otázke bezpečnosti. Príkladom sú závesy na detských postieľkach. Rodičia si často neuvedomujú, že podobné dekorácie môžu pre ich ratolesti predstavovať nebezpečenstvo. Podľa odborníkov sa deti totiž môžu na kuse látky udusiť či uškrtiť.

Zdroj: Getty Images

"Starala som sa o dieťa, ktoré použilo sieť proti komárom na postieľke na to, aby sa postavilo, no nakoniec si ju ovinulo okolo krku. Našťastie prišla matka včas do izby," spomína austrálska pediatrička Ruth Barkerová.

Potenciálne nebezpečné sú aj jemné svetielka v blízkosti detskej postieľky. Nejde len o kábel, ale aj žiarovky samotné. Ak tieto svetlá fungujú na princípe bateriek, dieťa môže prehltnúť jednu z nich. Riziko tiež hrozí v prípade, keď dieťa začne obhrýzať kábel zapojený do elektriny.