Dráma v Česku! Horí domov sociálnych služieb, evakuovaných je 17 ľudí

VYSOČINA - V Moždeniciach na Chrudimsku, ktoré sú súčasťou obce Vysočina, dnes ráno horí bytový dom so sociálnymi službami. Obec evakuovala 17 ľudí pred príchodom hasičov. Príčina požiaru je v vyšetrovaní. Povedal hovorca krajských hasičov Lukáš Žejdlík.
"Je to požiar pôdy, podkrovia. Na príčinu je skoro. Prišla výšková technika, budeme dozerať skryté ohniská, "povedal Žejdlík. Požiar bol ohlásený pred 5:00. Po hodine ho hasičské jednotky lokalizovali, dodal.
Podľa prvotných informácií hasičov išlo o dom s opatrovateľskou službou, podľa obce ide ale o bežný dom, kde sú aj sociálne služby. V dome žijú ľudia všetkých vekových kategórií. "Hore sú byty pre mladé rodiny, dole máme ukrajinské rodiny, potom tu máme dve pani staršieho veku a jeden manželský pár staršieho veku. Vybavujeme pre nich penzión. V prvej chvíli sme ľudí umiestnili do krízových miestností, čo máme na úrade a do hasičskej zbrojnice, "povedal starosta Tomáš Dubský (SDH Moždenice).