Výbuchu bomby a streľba militantov v Pakistane: Zahynulo najmenej 12 ľudí

ISLAMABAD - Militanti odpálili bombu v aute na kontrolnom stanovišti na severozápade Pakistanu a následne spustili paľbu na políciu, pričom zahynulo najmenej 12 ľudí a ďalších päť utrpelo zranenia, uviedli v nedeľu úrady. „Samovražedný útočník narazil s vozidlom naloženým výbušninami do policajného kontrolného stanovišťa, po čom do objektu vnikli viacerí militanti,“ povedal policajný predstaviteľ z okresu Bannu. Informuje o tom agentúra AFP.
Po explózii auta ozbrojenci zaútočili na policajné stanovište, pričom spustili paľbu a použili aj malé drony. „Pri útoku militanti použili kvadrokoptéry (drony) spolu s ťažkými zbraňami,“ uviedol predstaviteľ jedného z úradov. „Okrem toho útočníci pri ústupe odviedli policajný personál a odniesli aj zbrane zo stanovišťa,“ dodal.
Všetci mŕtvi sú policajti, pričom ďalší jeden bol po tejto udalosti nezvestný. Ide o najnovší zo série útokov v pohraničnej provincii Chajbar Paštúnchwá, ktoré zhoršili vzťahy medzi Islamabadom a afganským Kábulom.
Okres Bannu v posledných rokoch sužuje pôsobenie militantov, ktoré sa rozšírilo naprieč pakistanskými pohraničnými regiónmi. Vláda Talibanu odmieta obvinenia Pakistanu, že afganské územie slúži ako bezpečné útočisko pre ozbrojencov. Napäté vzťahy medzi oboma krajinami pritom v posledných mesiacoch prerástli do ozbrojených konfliktov vrátane pakistanských leteckých útokov na mestá v Afganistane.