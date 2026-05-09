Izrael útočil pri Bejrúte: Hizballáh tvrdí, že vyslal dron na sever Izraela

BEJRÚT - Izraelská armáda dnes udrela na niekoľko cieľov pri Bejrúte. Podľa agentúry AFP o tom informovali libanonské médiá, ktoré píšu o troch mŕtvych. Šiitské hnutie Hizballáh dnes popoludní tiež oznámilo dronový útok na sever Izrael, ktorý odôvodnilo porušovaním prímeria zo strany Izraela. Na severe Izraela bol vyhlásený protivzdušný poplach. Prímerie v oblasti platí od apríla, obe strany ale tvrdia, že ho nepriateľ porušuje.
Údery pri Bejrúte
Podľa agentúry AFP izraelská armáda zaútočila na ciele južne od Bejrútu a na diaľnicu, ktorá spája hlavné mesto s juhom Libanonu. Samotná izraelská armáda sa k veci zatiaľ nevyjadrila. Denník L ' Orient-Le Jour uviedol, že jeden z týchto izraelských úderov zabil najmenej troch ľudí.
Na severe Izraela pri hranici s Libanonom bol dnes vyhlásený protivzdušný poplach. Hizballáh neskôr uviedol, že vykonal dronový útok na zhromaždenie izraelských vojakov na severe Izraela, čo zdôvodnil porušením prímeria zo strany Izraela.
Boje na juhu Libanonu pokračujú
Aj dnes potom pokračovali boje na juhu Libanonu, kde má svojich vojakov rozmiestnených Izrael. V oblasti ani po vyhlásení aprílového prímeria boje nikdy úplne neustali. Izrael tam pokračoval vo svojich operáciách namierených proti Hizballáhu, ktorý útočil na izraelských vojakov pôsobiacich v tejto oblasti.
V dohode o prímerí sa Izrael nezaviazal stiahnuť svojich vojakov z Libanonu. Sľúbil však, že obmedzí svoje údery len na prípady, keď bude čeliť alebo mu budú hroziť útoky, alebo aby zmaril plánovanie útokov. Libanon sa zaviazal, že vyvinie snahu, aby Hizballáh prestal s údermi na izraelské územie.
Od obnovenia bojov 2. marca zabili izraelské údery v Libanone na 2750 ľudí, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Vojna vyhnala z domovov vyše milióna ľudí, teda každého šiesteho obyvateľa Libanonu. Pre zlú situáciu na juhu Libanonu sa mnohí nemohli vrátiť do svojich domovov ani po aprílovom prímerí.