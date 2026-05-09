Je to oficiálne: Péter Magyar zložil prísahu a stal sa premiérom

Péter Magyar skladá prísahu.
Péter Magyar skladá prísahu. (Zdroj: TASR/AP/Denes Erdos)
BUDAPEŠŤ - Nový maďarský parlament v sobotu zvolil za premiéra Pétera Magyara, ktorého strana Tisza získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu.

Na snímke Péter Magyar počas ustanovujúceho zasadnutia parlamentu Maďarska.
Na snímke Péter Magyar počas ustanovujúceho zasadnutia parlamentu Maďarska.  (Zdroj: TASR/AP/Denes Erdos)

Magyara vo funkcii predsedu vlády podporilo 140 poslancov, 54 bolo proti a jeden sa hlasovania zdržal. Vzápätí slávnostne zložil aj prísahu. Zvolenie Magyara privítal dav stúpencov zhromaždených na Kossuthovom námestí v Budapešti potleskom a ováciami, píše server 24.hu. V dave, ktorý hlasovanie v parlamente sledoval na veľkoplošných obrazovkách, sa objavovali maďarské zástavy.

Nový parlament mení zvyklosti

Voľba premiéra na prvej schôdzi nového parlamentu mení doterajšie politické zvyklosti, lebo v minulosti išlo skôr o formálnu záležitosť venovanú zloženiu prísah a rozdeleniu postov v zákonodarnom zbore. Uviedol to server 168.hu, podľa ktorého Tisza presadzuje maximálne urýchlenie procesov, aby nová vláda bez zbytočných prieťahov získala mandát.

Na snímke Péter Magyar a Ágnes Forsthofferová prichádzajú na ustanovujúce zasadnutie parlamentu Maďarska.
Na snímke Péter Magyar a Ágnes Forsthofferová prichádzajú na ustanovujúce zasadnutie parlamentu Maďarska.  (Zdroj: TASR/AP/Denes Erdos)

Predsedníčkou maďarského Národného zhromaždenia sa stala Ágnes Forsthofferová, ktorej prvým rozhodnutím bolo opätovné vyvesenie vlajky Európskej únie na budovu parlamentu. Už v nedeľu by sa v príslušných parlamentných výboroch malo začať vypočutie kandidátov na ministrov, aby si 12. mája mohol nový vládny kabinet oficiálne prevziať moc.

Reformy a rýchle zmeny vlády

Okrem personálnych zmien sa nová vláda chce zamerať aj na hĺbkovú reformu exekutívnej a legislatívnej štruktúry. Už na ustanovujúcom zasadnutí parlamentu sa očakáva prijatie zákonov o novej organizácii ministerstiev, ktorá má byť odrazom priorít Tiszy.

Novozvolený maďarský premiér Péter Magyar hlasuje pred inauguračným ceremoniálom v parlamente v Budapešti.
Novozvolený maďarský premiér Péter Magyar hlasuje pred inauguračným ceremoniálom v parlamente v Budapešti.  (Zdroj: TASR/AP/Denes Erdos)

Tá získala pod vedením Magyara 141 zo 199 poslaneckých mandátov, čo je o osem viac ako minimálna dvojtretinová ústavná väčšina. Doteraz vládnuci blok Fidesz-KDNP premiéra Viktora Orbána získal 52 mandátov a šesť ich má krajne pravicové Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom). Orbán bol v Maďarsku až do svojej volebnej prehry pri moci 16 rokov.

