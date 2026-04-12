MIMORIADNY ONLINE Ukrajina obvinila Rusko z porušenia veľkonočného prímeria: Masívne útoky pokračujú, hlásia aj obete

TASR, ČTK

KYJEV - Generálny štáb ukrajinskej armády v sobotu večer informoval, že ruské jednotky porušili veľkonočné prímerie navrhnuté Kremľom už 469-krát. Informovala o tom agentúra AFP

6:44 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu Rusku navrhol predĺženie veľkonočného prímeria. Uviedol to v správe zverejnenej na sociálnej sieti X. „Veľká noc by mala byť časom bezpečia a mieru. Bolo by správne, keby prímerie trvalo aj po sviatkoch. Tento návrh sme Rusku odovzdali. Ak si Rusko opäť vyberie vojnu pred mierom, opäť to ukáže svetu, a najmä Spojeným štátom, kto čo skutočne obhajuje. Ukrajina bude konať symetricky,“ napísal Zelenskyj.

„Po 16:00 h bolo zaznamenaných 469 porušení prímeria, a to: 22 nepriateľských útočných akcií, 153 ostreľovacích útokov, 19 útokov útočnými dronmi... a 275 útokov dronmi s online prenosom (FPV drony),“ uviedlo ukrajinské velenie v príspevku na sieti Facebook. „Dnes nepriateľ vykonal celkovo 57 leteckých útokov a zhodil 182 navádzaných leteckých bômb. Okrem toho nasadil 3928 kamikadze dronov a vykonal 2454 ostreľovacích útokov na obývané oblasti a pozície našich vojsk.“ Veľkonočné prímerie navrhnuté Kremľom začalo platiť v sobotu o 15:00 h moskovského času a potrvá do nedele 23:00 h SELČ.

Agentúra DPA pripomenula, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu avizoval, že Ukrajina bude prímerie rešpektovať, ale na každé jeho porušenie zo strany Ruska odpovie - „úderom za úder“. Ruské okupačné úrady počas prímeria hlásili útok ukrajinskej armády na Novú Kachovku v čiastočne okupovanej Chersonskej oblasti. Úrady v Kurskej a Belgorodskej oblasti na západe Ruska predtým informovali o pokračujúcich útokoch dronov a zranených civilistoch.

Niekoľko hodín pred tým, ako začalo platiť prímerie, ruské drony v juhoukrajinskej Odeskej oblasti zabili dvoch ľudí. V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny miestne úrady hlásili najmenej 17 zranených ľudí pri ruských útokoch. Pri ruskom nálete na linkový trolejbus v meste Cherson zahynul vodič. Ruský útok na mesto Kramatorsk v Doneckej oblasti si vyžiadal desať zranených. V prvý deň veľkonočného prímeria si Rusko a Ukrajina vymenili po 175 vojnových zajatcov. Túto výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Zelenskyj výmenu potvrdil s tým, že medzi prepustenými Ukrajincami boli vojaci z viacerých zložiek ozbrojených síl, z ktorých mnohí boli zadržiavaní od roku 2022.

Nitra ovládla sériu s Popradom a postúpila do finále
Tréner Vladimír Weiss ohodnotil úspech Michala Gašparíka v Poľsku: Veľmi mu držím palce
Tréner Slovana Vladimír Weiss po derby: Prvý polčas sme prespali
AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe: Hlavný ťah na sever je ochromený, zasahujú všetky záchranné zložky
Tragický nález pri Žiline: 35-ročný muž zahynul pod prevrátenou štvorkolkou, v teréne ležal celú noc!
Levoča začína s výstavbou piatich nových nabíjacích staníc pre elektromobily v štyroch lokalitách
Rozhodujúci deň nastal! Začali sa parlamentné voľby v Maďarsku
Politický väzeň v Rusku drží protestnú hladovku: Dozorné orgány ho ignorujú, pokúsil sa aj o samovraždu
Obrovská tragédia na turistickej atrakcii: Tlačenica medzi návštevníkmi si vyžiadala najmenej 30 obetí
Irán hrozí tvrdou reakciou na plavbu vojenských lodí cez Hormuzský prieliv
Dráma ako z hororu... Daniela Nízlová prežila chvíle hrôzy: Chceli mi uniesť dcéru!
Furt králíka, každej den máme králíka... KVÍZ Ako dobre poznáte hlášky z obľúbených českých filmov?
Herec z Nemocnice na kraji mesta pred smrťou tragicky oslepol: S dcérou sa nestihol zmieriť
Dvojitá tvár hviezdy Dunaja: Na obrazovkách utrápená, v realite riadna kosť! Veď posúďte sami...
Jadrová elektráreň na Mesiaci? Rusko a Čína odhalili TAJNÝ PLÁN, ktorý má byť realitou do TOHTO roku!
Obľúbená poloha v spálni, ktorá končí na pohotovosti! Lekár varuje: Stačí jeden zlý pohyb a... PRÁSK
Čo robí čierny čaj s vaším krvným tlakom? Budete prekvapení
VYHRALI DOM za 2,5 milióna eur, no po vzhliadnutí kamier zaplakali: Kam zmizol LUXUS za desiatky tisíc?
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Stovky vozidiel musia opäť do servisu: Najväčšia zvolávacia akcia sa týka značky Škoda! (foto)
Drastické opatrenie kvôli drahej rope: Každý nový dom v Anglicku musí mať povinne solár aj čerpadlo
Kto bohatne na vašich účtoch? Otestujte sa a zistite, kde v skutočnosti končia vaše peniaze! (kvíz)
Mega tunel pod Karpatmi ožíva: Ráž prezradil, čo sa chystá v lesoch pri Bratislave! (foto)

Juraj Slafkovský sa bije o víťazstvo v divízii: Online prenos zo zápasu Montreal – Columbus
VIDEO Poznáme meno prvého finalistu! Nitra zvládla posledný krok a postupuje do finále
Parádne derby plné emócií aj gólov! Slovan so Spartakom si body podelili
Návrat vo veľkom štýle: Žilina vygumovala domáci tím a vyslala jasný odkaz pred pohárom
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Aký ste typ v učení? Objavte, či patríte medzi aktivistov alebo pasívnych pozorovateľov
Prečo zanedbávať duševné zdravie v práci môže stáť kariéru aj zdravie: Objavte, ako sa chrániť ešte dnes
Najžiadanejšie pracovné pozície: Ktoré profily firmy hľadajú a čo najviac chcú uchádzači?
Mladé ženy sú čoraz častejšie bez práce: Nová analýza odhalila dôvod!
K rezňom už iný nerobím: Tento šalát z mladej kapusty len z 3 surovín strčí do vrecka aj zemiakovú kašu.
Celý život sme varili ryžu zle. Tento jediný krok pred varením vám ušetrí polovicu času!
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Vedci zistili, že nádory sú „závislé“ od bežného antioxidantu, ktorý si telo vytvára samo. Pomáha im prežiť aj rásť
Vedci prvýkrát zachytili „občiansku vojnu“ u šimpanzov. Dve frakcie proti sebe roky viedli smrteľný konflikt
Astronómovia práve vyriešili jednu z najstarších záhad vesmíru. Teleskop James Webb ukázal, čo pustilo svetlo do temnoty
Je tvoj počítač s Windows 11 pomalý? Týchto 5 funkcií ťa oberá o výkon, vypni si ich a PC ti pôjde lepšie
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú

Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
KVÍZ: Poznáte hlavné mestá sveta? Tento kvíz dá len pár ľudí bez chyby, trúfnete si?
