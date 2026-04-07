ONLINE Vojna nekončí! Hlásia ÚTOKY na kľúčový uzol iránskej energetickej infraštruktúry, mosty a diaľnicu

WASHINGTON - Irán čaká najrozsiahlejšie bombardovanie od začiatku vojny a utorok bude ešte horšie. Uviedol to podľa agentúr americký minister obrany Pete Hegseth na tlačovej konferencii. Situáciu sledujeme online.
15:01 Iránske Revolučné gardy v utorok upozornili, že ak Spojené štáty prekročia „červené čiary“, budú odpovedať útokmi aj mimo Blízkeho východu a na celé roky pripravia USA a ich spojencov o prístup k rope a plynu. Informuje o tom agentúra AFP.
14:03 Izraelská armáda v utorok oznámila, že dokončila rozmiestnenie pozemných jednotiek pozdĺž „obrannej línie“ v južnom Libanone, kde podľa svojich tvrdení bojuje proti militantnému hnutiu Hizballáh. Informuje o tom agentúra AFP.
14:00 Iránsky ostrov Chárk, ktorý je kľúčovým uzlom iránskej energetickej infraštruktúry, v utorok zasiahlo niekoľko úderov, informovala štátna agentúra Mehr. Terčom útokov sa podľa miestnych úradov a médií stali aj dva mosty v oblasti miest Kom a Kášán, pričom zahynuli najmenej dve osoby. Izraelská armáda medzičasom oznámila, že ukončila rozsiahlu vlnu úderov zameraných na objekty infraštruktúry po celom Iráne.
13:50 Aktivita v britskom sektore služieb zaznamenala v marci výrazné spomalenie rastu, pričom sa dostala takmer na úroveň stagnácie. Dôvodom je vojna na Blízkom východe, ktorá zrýchlila rast spotrebiteľských cien a zároveň oslabila výdavky firiem aj spotrebiteľov, čo zvýšilo riziko stagflácie. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.
13:40 Izraelské údery dnes ráno a dopoludnia zabili v Libanone najmenej osem ľudí. Uvádza to libanonská štátna agentúra NNA. V pondelok libanonské úrady uviedli, že od začiatku vojny 2. marca zomrelo 1497 ľudí, počet obetí sa tak zrejme vyšplhal nad 1500. Šiitské hnutie Hizballáh ostreľovalo v posledných hodinách sever Izraela, najmenej jeden človek bol zranený, píšu izraelské médiá.
13:23 Najvyšší vodca Iránu Modžtabá Chameneí je v bezvedomí a podstupuje liečbu v iránskom meste Kom, vyplýva to zo správy spravodajských služieb, ktorá naznačuje, že Chameneí nie je schopný riadiť islamskú republiku. Informuje denník The Times. Podľa správy založenej na informáciách amerických a izraelských spravodajských služieb, do ktorej nahliadol britský denník, je Chameneí vo vážnom zdravotnom stave a „nie je schopný podieľať sa na žiadnom rozhodovaní režimu“.
12:58 Irán podmienil mierové rozhovory so Spojenými štátmi okamžitým zastavením úderov a zárukami, že sa tieto útoky nebudú opakovať. Zároveň požaduje odškodné za vojnové škody. S odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa o tom napísala agentúra Reuters. Iránske revolučné gardy medzitým dnes vo vyhlásení uviedli, že ak USA prekročia červenú líniu, bude Irán reagovať aj mimo regiónu Blízkeho východu.
12:36 Bulharsko zaznamenalo po vstupe do eurozóny začiatkom tohto roka v prvej fáze spomalenie inflácie a neskôr iba jej mierne zrýchlenie, čoho výsledkom je, že podpora euru v krajine vzrástla. Navyše, súčasná vojna na Blízkom východe zvyšuje šance na ešte vyššiu podporu európskej jednotnej meny. Povedal to v rozhovore pre agentúru Reuters guvernér bulharskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Dimitar Radev.
12:00 Farmaceutické firmy v Česku riešia kvôli konfliktu na Blízkom východe problémy v logistike dodávok, niektoré produkty totiž naberajú meškania. Spolu s tým rastú aj náklady na energie či poistenie. Výpadky liečiv na domácom trhu však v súčasnosti zatiaľ nehrozia.
10:30 Snahy o ukončenie vojny v Iráne sa blížia ku „kritickej“ fáze, uviedol v utorok iránsky veľvyslanec v Pakistane Rezá Amírí Moghadam. Vyjadril sa tak niekoľko hodín pred vypršaním ultimáta, ktoré dal americký prezident Donald Trump Iránu, aby otvoril Hormuzský prieliv. V opačnom prípade pohrozil rozpútaním „pekla“. Informuje správa agentúry AFP. „Pozitívne a produktívne snahy Pakistanu v rámci dobrej vôle a sprostredkovateľských iniciatív na zastavenie vojny sa blížia ku kritickej, citlivej fáze,“ napísal Moghadam na sieti X bez toho, aby uviedol podrobnosti.
10:00 V Iraku pri úderoch zahynuli od pondelkového večera najmenej traja ľudia. Píšu to dnes agentúry. Pri útoku v irackom Kurdistane zahynuli v pondelok večer dvaja ľudia. Jeden bojovník proiránskych milícií potom zomrel pri sýrskej hranici. Irak čelí od začiatku vojny na Blízkom východe 28. februára úderom z Iránu a zrejme tiež amerických a izraelských síl.
9:50 Americko-izraelské údery v utorok nadránom „úplne zničili“ synagógu v iránskom hlavnom meste Teherán, uviedla tamojšia tlačová agentúra Mehr a denník Šarg. Informuje správa agentúry AFP.
9:40 Izraelské ozbrojené sily (IDF) v utorok na varovali obyvateľov Iránu pred cestovaním vlakom alebo pobytom v blízkosti železničných tratí. Informuje agentúra AFP a DPA.
9:35 Premiér Donald Tusk v pondelok vyhlásil, že predstavitelia strany Právo a spravodlivosť (PiS) a ľudia v okolí prezidenta Karola Nawrockého chcú zatiahnuť Poľsko do konfliktu na Blízkom východe. Zdôraznil, že to odmieta a nedovolí, informuje varšavský spravodajca agentúry PAP. Tusk reagoval na výroky šéfa prezidentského Úradu pre medzinárodnú politiku Marcina Przydacza, ktorý v nedeľu uviedol, že časť európskych spojencov by mala podporiť Spojené štáty v postupe voči Iránu. Podľa neho by sa mali zapojiť najmä krajiny s vhodnými námornými kapacitami v záujme zníženia cien energií a euroatlantickej solidarity.
7:57 Izraelská armáda v utorok oznámila, že vykonala ďalšiu vlnu úderov proti infraštruktúre iránskej vlády v Teheráne a ďalších oblastiach. V Izraeli boli pre vypálenie rakiet z Iránu aktívne systémy protivzdušnej obrany. Saudská Arábia informovala, že zostrelila sedem balistických rakiet. Informuje správa agentúr Reuters a AFP.
7:48 Najhoršia energetická kríza spôsobená vojnou na Blízkom východe urýchli rozvoj obnoviteľných zdrojov, jadrovej energie a elektromobilov. Predpovedal to vo svojom rozhovore s francúzskym listom Le Figaro výkonný riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) Fatih Birol.
6:10 Spojené štáty použili pri pátraní po posádke Iránom zostreleného lietadla F-15E viac ako 170 lietadiel a helikoptér. Na tlačovej konferencii to dnes uviedol americký prezident Donald Trump, podľa ktorého nebol pri záchrannej misii zranený žiadny príslušník amerických ozbrojených síl. Trump zároveň pohrozil väzením pracovníkom média, ktoré zverejnilo správu, že na území Iránu sa stále nachádza jeden člen posádky. Podľa prezidenta tým ohrozili život tohto vojaka aj všetkých, ktorí sa podieľali na záchrannej misii.
6:00 Iránska armáda odmietla "arogantnú rétoriku" amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v pondelok okrem iného vyhlásil, že Irán by mohol byť zničený počas jedinej noci. Armáda tiež uviedla, že Trumpove výroky nemajú žiadny vplyv na jej operácie. Informovala o tom agentúra AFP. "Hrubá a arogantná rétorika, ako aj nepodložené vyhrážky vyšinutého amerického prezidenta, ktorý je v slepej uličke a ospravedlňuje opakované porážky americkej armády, nemá žiadny vplyv na pokračovanie ofenzívy a drvivých operácií," cituje AFP z vyjadrení hovorcu iránskej armády.
Spojené štáty zachytili komunikáciu zvnútra Iránu
Americký prezident Donald Trump na rovnakej tlačovej konferencii zopakoval svoju vyhrážku, že USA zničia všetky iránske elektrárne a mosty, ak Teherán do utorka neprijme dohodu, ktorá by mu vyhovovala. Takáto dohoda musí zahŕňať aj otvorenie Hormuzského prielivu. Posledné ultimátum Iránu zverejnil Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social. V príspevku iba napísal "utorok, 20:00 ET", čo je streda 02:00 SELČ. Dnes Trump uviedol, že všetky mosty a elektrárne budú podľa plánu zničené "v priebehu štyroch hodín", teda do polnoci miestneho času vo Washingtone.
Trump tiež tvrdil, že Spojené štáty zachytili komunikáciu zvnútra Iránu, v ktorej sú bližšie nešpecifikovanými Iráncami vyzývané, aby pokračovali v bombardovaní. "Boli by ochotní znášať to, aby získali slobodu," dodal. Tlačová konferencia sa sprvu týkala úspešnej pátracej misie, pri ktorej americké ozbrojené zložky zachránili posádku Iránom zostreleného bojového lietadla F-15E. Ešte pred konferenciou Trump uviedol, že si nerobí starosti ohľadom toho, že útoky proti iránskej civilnej infraštruktúre by boli porušením vojnového práva, ako mnohí odborníci tvrdia.
Spojené štáty a Izrael začali 28. februára údery proti Iránu, ktoré začali regionálnu vojnu. Teherán a jeho spojenci v odvete začali drony, balistickými strelami a raketami útočiť nielen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkom východe, ale aj na civilné ciele vrátane ropnej infraštruktúry v okolitých arabských krajinách. V dôsledku vojny, vrátane iránskej blokády Hormuzského prielivu, značne vzrástli ceny ropy a plynu na medzinárodných trhoch.