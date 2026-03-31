Európska prokuratúra vyšetruje podozrenie z poškodzovania finančných záujmov EÚ na Slovensku

LUXEMBURG - Európska prokuratúra (EPPO) v Bratislave vedie vyšetrovanie pre podozrenia z dotačného podvodu súvisiaceho s finančnými prostriedkami Európskej únie. V rámci vyšetrovania vykonali prehliadky priestorov v Košiciach a v Rožňave.
O akcii Databáza informovala protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PPZ) už vo štvrtok (26. 3.). Vyšetrovanie sa týka projektu zameraného na vývoj IT nástroja na automatizáciu podnikových procesov a zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu „Výskum a inovácie“.
Existuje podozrenie
Podľa vyšetrovateľov prijala spoločnosť - príjemca dotácie - finančné prostriedky EÚ vo výške približne 189.380 eur na realizáciu projektu. Existuje však podozrenie, že projekt nebol realizovaný v súlade s cieľmi stanovenými v grantovej zmluve a finančné prostriedky EÚ tak mohli byť použité na iné účely, než na aké boli poskytnuté, uvádza EPPO v tlačovej správe. Počas prehliadok v priestoroch podozrivej spoločnosti vyšetrovatelia zaistili počítače, dokumenty súvisiace s projektom a verejným obstarávaním, ako aj softvér a ďalšie digitálne dôkazy.
Vyšetrovanie prebieha s podporou ÚBOK v Košiciach. Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým ich vina nebude preukázaná príslušnými slovenskými súdmi. Európska prokuratúra je nezávislý orgán EÚ zodpovedný za vyšetrovanie, stíhanie a súdne pojednávanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie.