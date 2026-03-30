Britský diplomat musí opustiť Rusko pre obvinenie zo špionáže

MOSKVA - Rusko prikázalo britskému diplomatovi z veľvyslanectva v Moskve opustiť krajinu pre obvinenia zo špionáže, oznámila v pondelok Federálna bezpečnostná služba (FSB). Informuje o tom agentúra TASS a AFP.
Podľa ruských úradov sa druhý tajomník veľvyslanectva Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg zapájal do „podvratnej spravodajskej činnosti ohrozujúcej bezpečnosť Ruska“. Diplomat sa údajne počas neoficiálnych stretnutí s ruskými odborníkmi z oblasti ekonomiky pokúšal získať citlivé informácie.
Na základe týchto zistení ruské ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s ďalšími úradmi rozhodlo o odobratí jeho diplomatickej akreditácie a nariadilo mu opustiť krajinu do dvoch týždňov. Britská ambasáda na obvinenia zatiaľ nereagovala.
FSB odporučila ruským občanom, aby sa vyhli neoficiálnym stretnutiam s britskými diplomatmi bez súhlasu ministerstva zahraničných vecí. Inak im podľa FSB hrozia negatívne dôsledky vrátane trestnej zodpovednosti. Vzťahy medzi Londýnom a Moskvou sú v súčasnosti napäté pre vojnu na Ukrajine a dlhodobo ich komplikujú aj obvinenia zo špionáže. Navzájom si vyhostili už viacero diplomatov.