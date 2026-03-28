DOPADY vojny na Blízkom východe: Česi pociťujú RAPÍDNY nárast cien! Niektoré položky sú len NA PRÍDEL!

TEHERÁN/PRAHA – Viacerí svetoví analytici už skôr spomínali, že vyvolanie vojny na Blízkom východe je ako pichnutie do osieho hniezda. USA sa dokonca rozhodli vyprovokovať tú najväčšiu a najdesivejšiu včelu v celom úli. Aj takýmto spôsobom by sa dala parafrázovať súčasná geopolitická situácia v Iráne. Najväčšia krajina Blízkeho východu uzavrela po útokoch Iránu a USA dôležitú obchodnú trasu cez Hormuzský prieliv. Spočiatku sa to prejavilo celosvetovo na produktoch z ropy, ale postupne to zasahuje aj iné odvetvia.
Americká a izraelská vojna v Iráne už postupne poznačuje celý svet. Bojuje sa síce len na Blízkom východe, ale celosvetový export ropy a zemného plynu závisí z jednej pätiny (20 percent) na dopravnej trase cez Hormuszký prieliv. Práve túto oblasť ale Iránske revolučné gardy (IRGC) uzavreli. Vyvolalo to rýchly nárast cien palív po celom svete. Postupom času a prepojením krajín so svetovými dodávateľmi, sa vyššie ceny palív odzrkadlili aj v iných sektoroch.
Ohrozené všetky stavebné projekty
Kríza na Blízkom východe už veľmi výrazne poznačila aj Českú republiku. Vysoké ceny sa premietli nielen do palív, ale napríklad aj priamo do stavebníctva. Materiál polystyren (základná surovina pri výrobe je ropa), ktorý je kľúčový pri izolácii budov išiel spočiatku cenovo výrazne nahor, no dnes sa už predáva len na prídel. Informuje o tom Blesk.cz.
V stavebníctve sa okrem iného využíva aj ďalší vedľajší produkt ropy, síra, ktorej začína byť tiež nedostatok. Pokiaľ sa situácia okolo Iránu nezlepší, premietne sa to do bývania.
"Pokiaľ chýba surovina, potom logicky chýba všetko, čo sa z nej vyrába. Pokiaľ surovina alebo doprava zdražuje, takmer okamžite sa to premietne do finálneho produktu," vysvetľuje Martin Trešl, riaditeľ spoločnosti pre výrobu polystyrenu Austrotherm ČR.
Zablokovaním Hormuzského prielivu prerušili ťažbu rafinérie v Kuvajte, Saudskej Arábii a ostatných krajinách Perzského zálivu. Nemajú ju ako exportovať a teda s ňou ani obchodovať na svetových trhoch. Krajinám po celom svete sa navyše každým dňom míňajú zásoby, a čím je tejto komodity na trhu menej, tým je drahšia.
Hrozí úplné prerušenie výstavby ciest
Z ropy sa ale nevyrába len polystyren, ale aj široké druhy plastov či asfalt. Analytici varujú, že v prípade dlhodobého konfliktu na Blízkom východe "nebude z čoho stavať cesty". Navyše sa obávajú, že výpadok ropy z Blízkeho východu by nedokázal pokryť žiadny iný región.
Potraviny a kúrenie
Pokiaľ by došlo k dlhodobému obmedzeniu dodávok, prípadne výraznejším výkyvom cien energií, dá sa očakávať ďalší nárast nákladov. Ten by sa mohol negatívne pretaviť do cien nových bytov a tým pádom aj do dostupnosti bývania.
V najhoršom prípade budú stavebné projekty pozastavené, pretože materiálu bude nedostatok, prípadne jeho cena už bude priveľmi vysoká. V konečnom dôsledku bude drahší nielen benzín, ale aj kúrenie, nábytok a v neposlednom rade potraviny. Podľa expertov majú v ČR narásť ceny potravín o zhruba 10 percent.