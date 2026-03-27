Obrovská tragédia! Smrť Čecha (†34) na Srí Lanke: Odišiel meditovať do jaskyne a zabil ho leopard

KOLOMBO/PRAHA - Tridsaťštyriročného českého mnícha v národnom parku Kumana na Srí Lanke usmrtil leopardt. Informoval o tom srílanský server Onlanka s odvolaním sa na miestnu políciu. České ministerstvo zahraničia úmrtie potvrdilo, zastupiteľský úrad je v kontakte s rodinou zosnulého aj s políciou.
Mních podľa serveru Hiru News meditoval 25. marca v jaskyni v oblasti Bambaragasthalava. Jeho telo sa na mieste našlo s veľkými ranami na krku a na hrudi. Podľa serveru, ktorý sa odvoláva na ochrancov prírody, boli na mieste leopardie stopy. Polícia vyšetruje smrť mnícha od 26. marca. V tejto chvíli nie sú známe bližšie podrobnosti.
"Môžeme s ľútosťou potvrdiť, že pri útoku leoparda na Srí Lanke zomrel tridsaťštyriročný český občan. Náš zastupiteľský úrad je v kontakte s rodinou i políciou, ktorá okolnosti tragickej udalosti vyšetruje," potvrdil ČTK hovorca ministerstva Adam Čörgö.
Spravodajský server Hiru News zverejnil fotku muža s tým, že bol v miestnej komunite známy ako "ctihodný Nandá". Na Srí Lanku podľa webu priletel už v roku 2021 a strávil tam mesiac, kým sa vrátil späť do ČR. Vlani v januári sa podľa serveru na Srí Lanku vrátil a pobýval v oblasti Bambaragasthalava, kde sa venoval meditácii.