Utorok24. marec 2026

Austrália a EÚ sa dohodli: Podpísali dohodu o voľnom obchode

Ilustračné foto
Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

CANBERRA – Austrália a Európska únia v utorok v austrálskej Canberre uzavreli dohodu o voľnom obchode, ktorá recipročne zruší clá na takmer všetky tovary. Zároveň bol podpísaný aj rámcový dokument o partnerstve v oblasti bezpečnosti a obrany, ktorý podporuje spoluprácu pri spoločných bezpečnostných výzvach - vrátane obranného priemyslu, kybernetickej a ekonomickej bezpečnosti a boja proti terorizmu. Informovala o tom agentúra AFP.

Austrálsky premiér Anthony Albanese a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorí dokumenty v Canberre podpísali, privítali ukončenie rokovaní a potvrdili, že obaja budú teraz pokračovať vo vnútroštátnych procesoch potrebných na ratifikáciu a nadobudnutie účinnosti dohody. Podľa komisára EÚ Maroša Šefčoviča je dohoda „veľmi ambiciózna“. Takmer všetky tovary budú liberalizované, s výnimkou ocele na oboch stranách.

Exporty červeného mäsa do Európy

Dohoda o voľnom obchode umožní austrálskym exportérom predávať do EÚ od 30.000 do 35.000 ton hovädzieho mäsa ročne, oproti súčasnej kvóte 3389 ton. Exporty červeného mäsa do Európy by sa podľa odhadov mali zvýšiť desaťnásobne. Producenti budú môcť používať aj tradičné názvy, ako prosecco pre víno, feta či halloumi pre syry, a to aj napriek dlhodobému európskemu tlaku na ich obmedzenie. Dohoda posilní hospodársku odolnosť, podporí rast a potvrdí spoločný záväzok Austrálie a EÚ k otvorenému a pravidlami riadenému obchodu, deklarovali obaja štátnici.

Rámcové partnerstvo

Rámcové partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany zároveň zabezpečí intenzívnejšiu spoluprácu pri výzvach, ako sú kybernetická bezpečnosť, obranný priemysel a protiteroristické opatrenia. Podľa Bruselu dohoda zvýši prístup európskych poskytovateľov služieb a firiem na austrálsky trh, vytvorí lepšie, predvídateľné a priaznivejšie podmienky pre podnikateľov a firmy, ktorí chcú investovať v partnerskej krajine, a zlepší predvídateľnosť podmienok pre obchod s kritickými surovinami a automobilmi.

Viac o téme: DohodaAustráliaObchod
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ursula von der Leyenová
Von der Leyenová mieri do Austrálie: V hre je obrovský biznis a suroviny, ktoré Európe zúfalo chýbajú
Zahraničné
Zverejnili desivú štúdiu: Len
Zverejnili desivú štúdiu: Len TIETO dve krajiny by prežili jadrovú vojnu!
Zahraničné
Za jedno upratovanie si
Za jedno upratovanie si pýta 20-tisíc dolárov: Charlotte čistí domy plné hniloby, pod kobercom našla nečakaný poklad!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Majstri Európy z roku 1976 sa stretli po 50 rokoch
Majstri Európy z roku 1976 sa stretli po 50 rokoch
Zoznam TV
BMW i3 Neue Klasse
BMW i3 Neue Klasse
Auto-Moto
Paulína Bátovská Fialková po rozlúčke: Chcela som skončiť na vrchole
Paulína Bátovská Fialková po rozlúčke: Chcela som skončiť na vrchole
Zoznam TV

Domáce správy

Martin Pekár
Pekár odmieta medializovanú kritiku! Hovorí o cielenom zásahu do procesu v PS
Domáce
Európu čaká ZVRAT v
Európu čaká ZVRAT v počasí! Prudké OCHLADENIE, teploty môžu poklesnúť až o 20 °C
Domáce
Škandál okolo Fondu na
Škandál okolo Fondu na podporu umenia: Kultúrne inštitúcie odmietajú zrušenie zmlúv, v rukách majú právnu analýzu
Domáce
Vážna zrážka áut: Vyslali sanitky, hlásia viacero ranený aj dieťa. FOTO z miesta nešťastia
Vážna zrážka áut: Vyslali sanitky, hlásia viacero ranený aj dieťa. FOTO z miesta nešťastia
Banská Bystrica

Zahraničné

Plné ulice robotníkov a
Plné ulice robotníkov a dôchodcov! Vo Venezuele žiadajú zvýšenie miezd a dôchodkov
Zahraničné
Ostro sledované komunálne voľby
Ostro sledované komunálne voľby vo Francúzsku! Vyhral ich Hittler
Zahraničné
Hrozivé varovanie experta: Cena
Hrozivé varovanie experta: Cena paliva v Rakúsku smeruje k trom eurám za liter! V Chorvátsku je chaos
Zahraničné
Zemetrasenie s magnitúdom 7,6!
Zemetrasenie s magnitúdom 7,6! Zaznamenali ho v blízkosti súostrovia Tonga
Zahraničné

Prominenti

Brit Awards. Na snímke
Zazvonil zvonec a lásky je koniec: Kelly Osbourne 8 mesiacov po zásnubách... Rozchod!
Zahraniční prominenti
Humor Richarda Genzera zostal
Genzer sa v Let's Dance snaží, ale nejde mu karta: Jablonský nechápal, Polnišová si musela zakryť tvár
Domáci prominenti
Detaily pôrodu Weiterovej dcéry:
Detaily pôrodu Weiterovej dcéry: Rodila doma... Skoro 30 hodín!
Domáci prominenti
Anna Polívková
Dcéra Bolka Polívku si chcela dať zmenšiť NOS, potom zmenila názor: Taliansky boháč si ju vzal aj tak!
Osobnosti

Zaujímavosti

Európa varuje 450 miliónov
Európa varuje 450 miliónov ľudí: Pripravte si TENTO 72-hodinový balíček, kým nie je neskoro! Máte doma TIETO zásoby?
Zaujímavosti
Rande skončilo FIASKOM: Žena
Rande skončilo FIASKOM: Žena skončila v nemocnici, z jej tela zmizol TENTO predmet! Prehľadali celú posteľ, no márne
Zaujímavosti
Jedno jablko denne a
Jedno jablko denne a netreba lekára? Fakty a mýty v medicíne
vysetrenie.sk
Reštaurátor vytiahol starý cenník.
MÝTUS o lacnom socializme? Reštaurátor ukázal zostavu z roku 1986, ktorá by dnes stála CELÝ MAJETOK!
Zaujímavosti

Dobré správy

Založenie e-shopu nikdy nebolo
Založenie e-shopu nikdy nebolo jednoduchšie: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Ekonomika

Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!

Šport

Najdlhší zápas v histórii NHL: Montreal a Detroit sa postarali o neuveriteľný hokejový maratón
Najdlhší zápas v histórii NHL: Montreal a Detroit sa postarali o neuveriteľný hokejový maratón
NHL
VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
Futbal
VIDEO Košické prekliatie predĺžení pokračuje: Úradujúci majster má na krku nôž a hrozí mu vyradenie
VIDEO Košické prekliatie predĺžení pokračuje: Úradujúci majster má na krku nôž a hrozí mu vyradenie
Tipsport liga
Fantastická správa pre slovenský hokej: Ďalší mladý talent má šancu zahrať si v NHL
Fantastická správa pre slovenský hokej: Ďalší mladý talent má šancu zahrať si v NHL
NHL

Auto-moto

FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava

Kariéra a motivácia

7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
Vzťahy na pracovisku
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Pracovný pohovor
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Kariera.sk TS
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Rady a tipy
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Rady a tipy

Technológie

Paraxantín má nahradiť kofeín. Sľubuje energiu bez trasu rúk a bez pádu, vedci však upozorňujú na zásadný problém
Paraxantín má nahradiť kofeín. Sľubuje energiu bez trasu rúk a bez pádu, vedci však upozorňujú na zásadný problém
Veda a výskum
Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Armádne technológie
Nová pilulka znížila „zlý“ cholesterol o 60 %. Funguje aj tam, kde bežná liečba zlyháva
Nová pilulka znížila „zlý“ cholesterol o 60 %. Funguje aj tam, kde bežná liečba zlyháva
Veda a výskum
Chuť na sladké nezmizne ani keď ho prestaneš jesť. Vedci zistili, prečo telo ignoruje tvoje diétne snahy
Chuť na sladké nezmizne ani keď ho prestaneš jesť. Vedci zistili, prečo telo ignoruje tvoje diétne snahy
Veda a výskum

Bývanie

Našli ste na posteľnej bielizni žlté škvrny? Len práčka na ne nestačí, pri ich odstránení radšej postupujte takto
Našli ste na posteľnej bielizni žlté škvrny? Len práčka na ne nestačí, pri ich odstránení radšej postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd

Pre kutilov

Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Záhrada
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Začiatok apríla mení finančný osud: Tieto znamenia pocítia obrat, ktorý dlho čakali
Zábava
Začiatok apríla mení finančný osud: Tieto znamenia pocítia obrat, ktorý dlho čakali
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hrozivé varovanie experta: Cena
Zahraničné
Hrozivé varovanie experta: Cena paliva v Rakúsku smeruje k trom eurám za liter! V Chorvátsku je chaos
Letecká katastrofa! Pri havárii
Zahraničné
Letecká katastrofa! Pri havárii armádneho lietadla zomrelo najmenej 66 ľudí
Hygienici dostali VAROVANIE pred
Domáce
Hygienici dostali VAROVANIE pred TÝMTO výživovým doplnkom! Môže obsahovať multirezistentnú baktériu
Napätie vo svete narastá:
Domáce
Napätie vo svete narastá: Vojny menia nálady aj na Slovensku, ministerstvo mení pravidlá pre DRONY na letiskách!

Ďalšie zo Zoznamu