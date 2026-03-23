Irán popiera tajné rokovania s USA: Trumpove tvrdenia označil za psychologickú vojnu

TEHERÁN - Irán nevedie žiadne priame rokovania so Spojenými štátmi, uviedla v pondelok s odvolaním na zdroj iránska tlačová agentúra Fárs. Vyvrátila tak tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého viedli Spojené štáty a Irán v uplynulých dňoch „dobré a produktívne“ rozhovory.
Obavy z iránskych útokov
Šéf Bieleho domu podľa zdroja, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, „ustúpil“ po tom, čo sa dozvedel, že terčom prípadných iránskych útokov by mohli byť aj elektrárne v Izraeli a krajinách Perzského zálivu, informuje stanica al-Džazíra. Irán tak vôbec nekomunikuje s Trumpom ani prostredníctvom sprostredkovateľov.
Iránska agentúra Tasním s odvolaním na nemenovaného predstaviteľa taktiež poprela tvrdenie o prebiehajúcich rozhovoroch s USA a uviedla, že „s týmto druhom psychologickej vojny sa ani Hormuzský preliv nevráti do svojich predvojnových podmienkou, a nebude ani mier na energetických trhoch“.
Trump hovorí o pokroku
Trump v pondelok na svojej platforme Truth Social oznámil, že USA a Irán rokovali o „úplnom a konečnom vyriešení našich nepriateľstiev na Blízkom východe“. Nariadil tiež ministerstvu obrany, aby odložilo všetky útoky proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre na päť dní, v závislosti od prebiehajúcich rokovaní. Následne v rozhovore pre stanicu CNBC označil rozhovory s iránskymi predstaviteľmi za veľmi intenzívne. Podľa svojich slov verí, že sa podarí dosiahnuť niečo zásadné.
Ultimátum pre Hormuzský prieliv
Zastavenie týchto útokov oznámil pred vypršaním 48-hodinového ultimáta, ktoré dal v sobotu Iránu na úplné otvorenie Hormuzského prielivu. V prípade, že islamská republika neotvorí tento strategický prieliv, ktorý fakticky uzavrela v reakcii na americko-izraelské útoky, prisľúbil Trump zničiť elektrárne v Iráne. V reakcii na výzvu amerického prezidenta pohrozila iránska armáda útokmi na energetickú a odsoľovaciu infraštruktúru krajín v regióne.
Americký prezident pred takmer dvoma týždňami v rozhovore pre Fox News pripustil, že by možno bol ochotný rokovať s Iránom. Záleží však podľa neho na podmienkach, ktoré bližšie nespresnil. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí počas prebiehajúcej vojny opakovane vylúčil rokovania s USA, pričom povedal, že Irán má „veľmi trpkú skúsenosť s rokovaniami“ s Washingtonom.