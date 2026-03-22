Energetická kríza sa prehlbuje: Európska komisia navrhuje znížiť zásoby plynu a zmierniť tlak na trh

BRUSEL - Európska komisia vyzvala členské štáty, aby zredukovali ciele v oblasti napĺňania zásobníkov plynu a navyše, aby rezervy dopĺňali postupne. Dôvodom je zmierniť tlak na trh s plynom v období pred nástupom ďalšej vykurovacej sezóny po tom, ako sa energetická situácia v dôsledku vojny v Iráne prudko zhoršila. Informoval o tom britský denník The Financial Times.
V liste ministrom energetiky členských krajín Európskej únie komisár EÚ pre energetiku Dan Jørgensen navrhol, aby členské štáty znížili cieľ v oblasti napĺňania zásobníkov z pôvodných 90 % ich kapacity na 80 %. Okrem toho navrhol, aby štáty začali rezervy dopĺňať čo najskôr a postupne a vyhli sa tak tlaku na čo najrýchlejšie doplnenie zásob na prelome leta a jesene s cieľom naplniť zásobníky na stanovený objem do 1. decembra. To je o mesiac neskôr, než Európska únia stanovila po útoku Ruska na Ukrajinu v roku 2022.
Aj keď podľa komisára sú dodávky plynu do EÚ „zatiaľ stále relatívne bezpečné,“ táto iniciatíva poukazuje na obavy Bruselu, že úsilie členských štátov splniť stanovené normy v oblasti napĺňania zásobníkov by mohlo ešte viac zvýšiť tlak na ceny plynu v Európe, ktoré iba za tento týždeň vzrástli o 21,5 %. Reagovali tak na útoky na kľúčovú energetickú infraštruktúru vo viacerých krajinách na Blízkom východe po tom, ako po útokoch Izraela a USA na Irán koncom februára začal konflikt v regióne eskalovať.