Nemecko stiahlo svoj diplomatický personál z Nigeru: TOTO je dôvod

BERLÍN - Nemecko v piatok oznámilo, že z Nigeru dočasne stiahlo svoj diplomatický personál kvôli bezpečnostnej situácii v tejto západoafrickej krajine, ktorú sužuje násilie. Píše správa agentúry AFP.
„Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu bol personál nemeckého veľvyslanectva v Niamey dočasne presťahovaný mimo územia Nigeru a v súčasnosti nie je schopný poskytovať konzulárnu pomoc,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí na svojej webovej stránke.
Niger, ktorý od prevratu v júli 2023 vedie vojenská junta, je už desať rokov sužovaný násilím džihádistov, do ktorého sú zapojení členovia teroristických organizácií al-Káida a Islamský štát (IS). Nemecké ministerstvo uviedlo, že občania zo Západu sú „hlavnými cieľmi únosov, ktoré páchajú teroristické skupiny a zločinecké gangy“. Koncom januára nariadili aj Spojené štáty svojim zamestnancom, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná, aby opustili krajinu z bezpečnostných dôvodov.