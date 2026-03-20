Neuverteľná cesta losa Emila: Prešiel stovky kilometrov, teraz má vlastnú knihu!

VIEDEŇ - Dobrodružstvo losa Emila, ktorý sa pravdepodobne z Poľska cez Moravu a Slovensko dostal do Rakúska, kde sa rýchlo stal senzáciou, spracovala hornorakúska autorka detských kníh Ursula Zapletalová. O knihe Emil der Elch - Besuch in Österreich (Los Emil - návšteva Rakúska) portál babyexpress.at napísal, že o losovej ceste rozpráva s pomocou rýmov vtipne a láskavo.
"Kniha hravým spôsobom sprostredkúva spojenie s prírodou, zvedavosť a odvahu a uchvacuje deti i dospelých," poznamenal portál. Knihu dopĺňajú ilustrácie Helmuta Breneisa. Los Emil pravdepodobne pochádza z Poľska, následne sa do Rakúska dostal cez Česko. V Rakúsku za dva mesiace ušiel vyše 500 kilometrov. Najprv smeroval na západ, ale stočil sa na sever a snažil sa dostať do Česka. Keďže hrozilo, že bude chcieť prekonať diaľnicu, rakúski ochrancovia ho uspali a previezli do Česka k lipenskej priehrade.
Cesta mladého zvieraťa, ktoré môže dorásť výšky vyše dvoch metrov a vážiť viac ako pol tony, vyvolala veľký záujem verejnosti. V Rakúsku ho na ceste často sprevádzala aj polícia alebo hasiči. Stovky fanúšikov a zvedavcov jeho cestu dokumentovali, Emil je tiež jediným konkrétnym zástupcom svojho druhu, ktorý má vlastnú facebookovú stránku a záznam na Wikipédii, uviedla stanica ORF. To, akým spôsobom Emil uchvátil Rakúšanov, svedčí aj fakt, že sa vlani v Rakúsku stal víťazom ankety o slovo roka.